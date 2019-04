Začelo se je sojenje igralcu, obtoženemu umora: hišni pripor in varščina

Vse dokler poteka sodna preiskava, Pablo ne sme zapustiti Miamija. Sodnik je zvezdniku dodelil varščino v višini 50.000 ameriških dolarjev (približno 45.460 evrov) in hišni pripor, v katerem bo moral biti vse do sojenja.

Po zaslišanju so slavnega igralca vklenjenega pripeljali v zapor Turner Guilford Knight Correctional Center, kjer so mu okoli gležnja namestili elektronsko zapestnico.

Naslednje zaslišanje bo 1. maja. V primeru, da Pabla spoznajo za krivega, ni upravičen do varščine in bo moral odsedeti dodeljeno kazen. Zaradi svojega dejanja in obtožb pa je že izgubil delo. Zvezdnik bi namreč v prihodnjih dneh moral snemati novi film Instrucciones para Su (Navodila za Su),njegovo vlogo pa so zaradi celotne situacije že dali igralcu Giuseppeju Gambi.