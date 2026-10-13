Začelo se je sojenje komiku Russellu Brandu

Russlla Branda tri točke obtožnice bremenijo posilstva, tri točke spolnega napada in ena nespodobnega napada. Komik in igralec je prvi dan sojenja na sodišče v Londonu prispel v spremstvu žene Laure. Nosil je sivo moško obleko in sončna očala. Njegov prihod je spremljalo veliko število novinarjev. Poroto naj bi izbrali v roku treh dni.

Russell Brand je na sodišče prišel v spremstvu žene Laure. FOTO: Profimedia

Obtožbe, zaradi katerih bodo zvezdniku sodili, je zoper njega podalo šest žensk. Ker gre za znano osebo, je sodnik na začetku procesa opozoril: "Veliko od vas je že slišalo zanj, saj je bil v minulih letih veliko na televiziji. Pred približno tremi leti je bila oddaja in časopis Times je objavil daljši članek, v katerem so ga obtožili spolnih napadov. Vse obtožbe je odločno zanikal." Sodnik je nato potencialne člane porote zaprosil, naj mu priznajo, ali so kaj od tega spremljali, šest pa jih je pritrdilo.

Kot je dejal, bo sojenje trajalo približno šest tednov, ob tem jih je opozoril, da bi se lahko zgodilo, da bodo morali biti na voljo vse do 11. decembra. Prvi dan so uspeli število morebitnih porotnikov znižati na 20. Končna odločitev, kdo bo zaprisegel, naj bi bila znana kmalu. Ko bodo zaprisegli, se bo začelo sojenje.