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Tuja scena

Začelo se je sojenje komiku Russellu Brandu

London, 13. 10. 2026 14.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Russell Brand z ženo Lauro

V Londonu se je začelo sojenje komiku in igralcu Russllu Brandu, ki ga več žensk obtožuje posilstva in spolnega napada, ki naj bi se zgodili med letoma 1999 in 2009. Sodni proces zoper 51-letnika se je začel z izbiro porote, zvezdnik pa vse obtožbe ostro zanika.

Russlla Branda tri točke obtožnice bremenijo posilstva, tri točke spolnega napada in ena nespodobnega napada. Komik in igralec je prvi dan sojenja na sodišče v Londonu prispel v spremstvu žene Laure. Nosil je sivo moško obleko in sončna očala. Njegov prihod je spremljalo veliko število novinarjev. Poroto naj bi izbrali v roku treh dni.

Russell Brand je na sodišče prišel v spremstvu žene Laure.
Russell Brand je na sodišče prišel v spremstvu žene Laure.
FOTO: Profimedia

Obtožbe, zaradi katerih bodo zvezdniku sodili, je zoper njega podalo šest žensk. Ker gre za znano osebo, je sodnik na začetku procesa opozoril: "Veliko od vas je že slišalo zanj, saj je bil v minulih letih veliko na televiziji. Pred približno tremi leti je bila oddaja in časopis Times je objavil daljši članek, v katerem so ga obtožili spolnih napadov. Vse obtožbe je odločno zanikal." Sodnik je nato potencialne člane porote zaprosil, naj mu priznajo, ali so kaj od tega spremljali, šest pa jih je pritrdilo.

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Kot je dejal, bo sojenje trajalo približno šest tednov, ob tem jih je opozoril, da bi se lahko zgodilo, da bodo morali biti na voljo vse do 11. decembra. Prvi dan so uspeli število morebitnih porotnikov znižati na 20. Končna odločitev, kdo bo zaprisegel, naj bi bila znana kmalu. Ko bodo zaprisegli, se bo začelo sojenje.

Razlagalnik

V britanskem kazenskem pravu je porota skupina dvanajstih naključno izbranih državljanov, ki imajo nalogo poslušati dokaze, predstavljene na sojenju. Njihova ključna vloga je, da na podlagi predstavljenih dejstev in dokazov nepristransko odločijo o krivdi ali nedolžnosti obtoženca. Odločitev porote, znana kot razsodba, mora biti v večini primerov soglasna ali dosežena z veliko večino, s čimer se zagotavlja pravičnost in vključenost javnosti v sodni proces.

Izraz 'nespodobno napadanje' je bil v britanski zakonodaji uporabljen za opis spolnega stika ali dotikanja brez privolitve, ki ni dosegel praga posilstva. Čeprav je bil ta izraz v Združenem kraljestvu leta 2003 z Zakonom o spolnih kaznivih dejanjih (Sexual Offences Act) v veliki meri nadomeščen z bolj specifičnimi kaznivimi dejanji, kot sta spolni napad in hudi spolni napad, se v starejših primerih še vedno uporablja za opis dejanj, ki so bila storjena v času, ko je ta pravna definicija veljala.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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