Začelo se je sojenje Severini: Ne počutim se krive

Na Občinskem kazenskem sodišču v Zagrebu se je začelo sojenje hrvaški pevki Severini . Pevko je namreč Gordana Buljan Flander, nekdanja ravnateljica Poliklinike za zaščito otrok in mladih mesta Zagreba, obtožila zalezovanja in vsiljivega vedenja. Severina je sporočila z žaljivo vsebino pošiljala tudi Ljiljani Klinger, ravnateljici šole, ki jo obiskuje njen sin Aleksandar. Pevko toži tudi ravnateljica Klingerjeva. Vse to se je dogajalo konec avgusta leta 2020, preden je Severina dobila deljeno skrbništvo nad sinom Aleksandrom. Pred tem je namreč sodišče odredilo, da bo mali Aleksander živel pri očetu Milanu Popoviću, ki je začasno imel večinsko skrbništvo, Severina pa bi lahko sina videvala le občasno in ob določenih urah.

Severinin odvetnik Čedo Prodanović je zaradi zaščite zasebnosti njenega mladoletnega otroka sodišče zaprosil za zaprtje postopka za javnost, s čimer so se strinjale vse strani. To pomeni, da vsebina izjav prič in drugih dokazov, ki bodo predloženi v postopku, javnosti ne bo znana. Je pa po prvi obravnavi, ki je bila 7. novembra, Severina spregovorila za hrvaški portal 24 Sata.

"Preprosto sta se spravili na mojega otroka. Ne vem, kaj bi vi naredili, če bi bili na mojem mestu. Tu gre za situacijo, kjer namesto da bi vas in vašega otroka država ščitila, so proti meni vložili ovadbo zaradi vsiljivega vedenja. Zakaj? Ker sem dvema udeleženkama postopka poslal zasebno sporočilo, pa sta se odločili, da me ne bosta blokirali. Omenjeni gospe sta skrbno pisali glavnemu državnemu tožilcu in prosili, kako postopati v tem primeru. In zdaj sem na sodišču jaz, namesto da bi bili oni dve predmet preiskave, ker sta se te stvari nezakonito dogovarjali z organi na položajih. Tudi oni dve sta bili vpleteni v to, da mi za 20 mesecev odvzamejo otroka. Moje prijave in prijave drugih žensk, ki so se zavile v molk, ležijo v predalu državnega tožilca in to je problem te države. Nikakor se ne počutim krive in mislim, da bi na mojem mestu morali biti gospe, od katerih sem eno označila za krivonogo babo, ker imamo v Splitu raznorazne izraze, a po izjavah našega predsednika Milanovića, ki ljudi naziva z različnimi vzdevki ... A druga, pobeljena blondinka, je nekaj, kar sodi v pogovorni govor. Ne bojim se sodišča, kot Rade Končar, streljajte v prsi," je za hrvaški portal povedala pevka, ki je na sodišče prišla v spremstvu prijateljice Zrinke Bardić.

Kdo je Rade Končar?

Severina je v medijski izjavi povedala, da se kot Rade Končar ne boji sodišča in citirala njegove besede, da naj jo 'streljajo' v prsi. S tem je dala vedeti, da se sodišča ne boji in da se je pripravljena soočiti s svojimi nasprotniki, ne da bi si pri tem zatiskala oči ter jih pozvala, naj ji, v prenesenem pomenu, ne 'streljajo' v hrbet, ko jim tega obrne.

Kdo je Rade Končar? Končar je bil eden od organizatorjev partizanskega ljudskega odpora proti okupatorjem in osvajalcem v 2. svetovni vojni (nemškim nacistom, italijanskim fašistom, hrvaškim ustašem in srbskim četnikom) ter drugim notranjim in zunanjim sovražnikom, ki so trpinčili prebivalce Dalmacije ter drugih delov Hrvaške in drugih držav. 22. maja 1942 so ga italijanski fašisti pri Šibeniku postrelili s še 25 protifašističnimi borci. "Ne iščem milosti, tudi jaz vam je ne bi dal," je povedal takrat. Ko so ga pripeljali pred strelski vod v Šibeniku, so mu hoteli zavezati oči in ga ustreliti v hrbet, na kar je vzkliknil: "Strahopetci, streljajte v prsi!"