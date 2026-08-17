Začelo se je sojenje za umor Tupaca: Obtoženi zdaj zanika, da je bil tam

Iz Las Vegasa prihaja vest o začetku zloglasnega sojenja, s katerim se je po skoraj 30 letih čakanja eden najbolj odmevnih umorov v zgodovini glasbe preselil v sodno dvorano. Primer je ostal nerešen desetletja, obtožnica pa je bila vložena šele leta 2023. Porota, ki bo odločala o Davisovi usodi, šteje 16 članov – šest moških in deset žensk. Med sojenjem, ki bi lahko trajalo več tednov, namerava tožilstvo zaslišati med 35 in 45 prič, obramba pa jih bo predstavila le nekaj.

Tupac in Davis FOTO: Profimedia

Po navedbah tožilstva je bil napad posledica pretepa, ki se je zgodil nekaj ur pred streljanjem. Tupac se je 7. septembra 1996 v hotelu MGM Grand skupaj s člani svojega spremstva namreč zapletel v fizični obračun z Orlandom Andersonom, Davisovim nečakom in prav tako članom tolpe. Tožilstvo trdi, da se je Davis nato odločil za maščevanje. Po njihovi različici dogodkov je bil eden od štirih moških v belem Cadillacu, ki je pozneje zapeljal ob avtomobil, v katerem sta bila Tupac in njegov prijatelj ter ustanovitelj založbe Death Row Records Marion Knight. Iz Cadillaca so odjeknili streli. Tupac je bil zadet večkrat in je šest dni pozneje, 13. septembra 1996, v bolnišnici umrl. Star je bil 25 let. Davis ni obtožen, da je sam pritisnil na sprožilec, temveč naj bi napad organiziral in priskrbel orožje. Po nevadski zakonodaji je lahko za umor odgovoren tudi posameznik, ki pomaga pri načrtovanju in izvedbi zločina.

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Tupac Shakur (desno) AP

Notorious B.I.G. in Tupac Profimedia

Tupac Shakur Profimedia

Jada Pinkett Smith in Tupac Shakur Profimedia

Tupac Shakur Izvajalec

Tupac Shakur grafit Reuters













Davis zanika, da je bil na kraju zločina

Pomemben del dokazov se nanaša na Davisove prejšnje izjave. Leta 2008 se je pogovarjal s preiskovalci, ki so preiskovali smrt Shakurja s soglasjem, da se tega, kar je povedal o Shakurjevem umoru, ne sme uporabiti proti njemu. Vendar je skoraj deset let pozneje izdal knjigo Compton Street Legend in dal več medijskih intervjujev, v katerih je opisal prav svojo vlogo pri streljanju. Tožilec Marc DiGiacomo je jasen: "Če se ne bi nikoli odločil napisati knjige, verjetno ne bi bil nikoli preganjan zaradi tega zločina." Davisov odvetnik Michael Sanft pa medtem trdi, da je bila knjiga napisana zaradi dobička, ne zaradi resnice, in oporeka, kateri deli sploh pripadajo Davisu.

V sodni dvorani pričakujejo tudi člane Shakurjeve družine. Njegov polbrat, Maurice "Mopreme" Shakur, je dejal, da bo sojenje za družino podoživljanje travme, vendar da je pomembno, da se ga udeležijo: "S Pacom bomo, kot smo vedno bili."