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Začelo se je sojenje za umor Tupaca: Obtoženi zdaj zanika, da je bil tam

Las Vegas, 17. 08. 2026 08.05 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Duane Davis

Danes se začenjajo uvodne izjave na sojenju Duaneu "Keffe D" Davisu, obtoženemu organizacije umora raperja Tupaca Shakurja leta 1996. Obtožen je umora s smrtonosnim orožjem z namenom spodbujanja, napredovanja ali pomoči kriminalni združbi. Izrekel se je za nedolžnega, in če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen. Bo zanj usodna prav njegova lastna knjiga spominov?

Iz Las Vegasa prihaja vest o začetku zloglasnega sojenja, s katerim se je po skoraj 30 letih čakanja eden najbolj odmevnih umorov v zgodovini glasbe preselil v sodno dvorano. Primer je ostal nerešen desetletja, obtožnica pa je bila vložena šele leta 2023. Porota, ki bo odločala o Davisovi usodi, šteje 16 članov – šest moških in deset žensk.

Med sojenjem, ki bi lahko trajalo več tednov, namerava tožilstvo zaslišati med 35 in 45 prič, obramba pa jih bo predstavila le nekaj.

Tupac in Davis
Tupac in Davis
FOTO: Profimedia

Po navedbah tožilstva je bil napad posledica pretepa, ki se je zgodil nekaj ur pred streljanjem. Tupac se je 7. septembra 1996 v hotelu MGM Grand skupaj s člani svojega spremstva namreč zapletel v fizični obračun z Orlandom Andersonom, Davisovim nečakom in prav tako članom tolpe.

Tožilstvo trdi, da se je Davis nato odločil za maščevanje. Po njihovi različici dogodkov je bil eden od štirih moških v belem Cadillacu, ki je pozneje zapeljal ob avtomobil, v katerem sta bila Tupac in njegov prijatelj ter ustanovitelj založbe Death Row Records Marion Knight. Iz Cadillaca so odjeknili streli. Tupac je bil zadet večkrat in je šest dni pozneje, 13. septembra 1996, v bolnišnici umrl. Star je bil 25 let. Davis ni obtožen, da je sam pritisnil na sprožilec, temveč naj bi napad organiziral in priskrbel orožje. Po nevadski zakonodaji je lahko za umor odgovoren tudi posameznik, ki pomaga pri načrtovanju in izvedbi zločina.

Davis zanika, da je bil na kraju zločina

Pomemben del dokazov se nanaša na Davisove prejšnje izjave. Leta 2008 se je pogovarjal s preiskovalci, ki so preiskovali smrt Shakurja s soglasjem, da se tega, kar je povedal o Shakurjevem umoru, ne sme uporabiti proti njemu. Vendar je skoraj deset let pozneje izdal knjigo Compton Street Legend in dal več medijskih intervjujev, v katerih je opisal prav svojo vlogo pri streljanju.

Tožilec Marc DiGiacomo je jasen: "Če se ne bi nikoli odločil napisati knjige, verjetno ne bi bil nikoli preganjan zaradi tega zločina."

Davisov odvetnik Michael Sanft pa medtem trdi, da je bila knjiga napisana zaradi dobička, ne zaradi resnice, in oporeka, kateri deli sploh pripadajo Davisu.

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V sodni dvorani pričakujejo tudi člane Shakurjeve družine. Njegov polbrat, Maurice "Mopreme" Shakur, je dejal, da bo sojenje za družino podoživljanje travme, vendar da je pomembno, da se ga udeležijo: "S Pacom bomo, kot smo vedno bili."

Razlagalnik

Tupac Shakur, znan tudi pod umetniškima imenoma 2Pac in Makaveli, je bil eden najvplivnejših raperjev vseh časov. Bil je osrednja figura zahodne obale hip hop scene v 90. letih prejšnjega stoletja. Njegova glasba je bila znana po globokih, pogosto družbenokritičnih besedilih, v katerih je obravnaval teme revščine, nasilja, rasizma in življenja v mestnih getih. Zaradi svoje karizme in sposobnosti pripovedovanja zgodb je postal kulturna ikona, ki je presegla meje glasbene industrije in pomembno vplivala na sodobno pop kulturo.

Death Row Records je bila ena najuspešnejših in hkrati najbolj kontroverznih založb v zgodovini hip hopa, ustanovljena leta 1991. Ustanovila sta jo Marion 'Suge' Knight in Dr. Dre. Založba je bila ključna za vzpon glasbenega sloga, znanega kot G-funk, in je podpisala pogodbe z nekaterimi največjimi zvezdniki tistega časa, vključno s Tupacom Shakurjem, Snoop Doggom in Dr. Drejem. Založba je bila znana po svojem agresivnem poslovnem slogu in tesni povezanosti z uličnimi tolpami v Los Angelesu, kar je pogosto vodilo do napetosti in konfliktov v glasbeni industriji.

Gangsta rap je podzvrst hip hopa, ki se je razvila v 80. letih in dosegla vrhunec priljubljenosti v 90. letih. Zanj so značilna besedila, ki neposredno in surovo opisujejo življenje v mestnih predelih, vključno z nasiljem, kriminalom, delovanjem tolp in soočanjem s policijo. Ta zvrst je bila pogosto predmet ostrih kritik zaradi poveličevanja kriminalnega življenjskega sloga, vendar so jo zagovorniki videli kot pomemben družbeni komentar, ki opozarja na sistemske probleme, s katerimi so se soočale marginalizirane skupnosti v ZDA.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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