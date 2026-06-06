Začelo se je tridnevno poročno slavje Due Lipe in Calluma Turnerja

Na Siciliji se je začelo tridnevno poročno slavje pevke Due Lipe in igralca Calluma Turnerja. Zvezdnika, ki naj bi v Italiji pred oltar stopila v prisotnosti od 200 do 300 svatov, so v objektive ujeli, ko sta se udeležila zabave prvega večera, veliko pozornosti pa sta požela tudi z intimnimi gestami, s katerimi nista skrivala naklonjenosti drug drugemu.

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30-letnica je za ta večer nadela dolgo belo obleko, ki so jo krasila usnjena peresa in globok izrez na hrbtu, njen mož pa je nosil moško obleko bež barve, pod katero je oblekel belo srajco. Videz je dopolnil s sončnimi očali.

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