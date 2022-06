Začenja se slavje ob praznovanju kraljičinega platinastega jubileja

Slovesnost, ki jo Angleži imenujejo Trooping the Color, se že tradicionalno odvija v mesecu juniju, ko kraljeva družina z veliko parado še enkrat obeleži kraljičin rojstni dan, ki ga monarhinja sicer praznuje 21. aprila. Trooping the Color parada pa bo letos poleg rojstnega dneva obeležila še eno pomembno slavje, in sicer 70. obletnico kraljičine vladavine oziroma platinasti jubilej.

Na dogodku naj bi letos nastopilo več kot 1400 vojakov, 200 konj in več kot 500 glasbenikov. Parada se bo začela pri Buckinghamski palači in se bo v družbi članov kraljeve družine pomikala po cesti The Mall, ki povezuje Buckinghamsko palačo in Trafalgar Square. Prada se bo nato zaključila na balkonu Buckinghamske palače, s katerega si bodo kraljica in aktivni člani kraljeve družine ogledali tradicionalni prelet letal.