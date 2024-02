Začenja se sojenje Hannah Gutierrez-Reed, orožarki filma Rust

Začenja se sojenje orožarki filma Rust Hannah Gutierrez-Reed , ki se je že izrekla za nedolžno glede obtožb nenamernega umora in prirejanja dokazov v povezavi s tragično smrtjo Halyne Hutchins , direktorice fotografije, ki je podlegla strelom iz rekvizitne pištole na prizorišču snemanja vesterna. Gutierrez-Reedova v primeru obtožbe lahko dobi kazen treh let zaporne kazni.

Orožarka je že s pomočjo odvetnikov skušala doseči, da do sojenja ne bi prišlo in bi obtožbe zoper njo zavrgli, a je sodnik pred dnevi odločil, da se bo postopek nadaljeval. Zaradi novih dokazov so januarja ponovno vložili obtožnico zoper Aleca Baldwina, ki ga obtožujejo nenamernega uboja. Prejšnje obtožbe proti njemu so bile opuščene aprila lani, a so novomehiški tožilci sporočili, da so prišle na dan nove informacije, ki zahtevajo nadaljnjo preiskavo.

Baldwin je bil znova obtožen 19. januarja, potem ko so lokalni tožilci sporočili, da so se na podlagi forenzičnih testov pojavila 'dodatna dejstva' o orožju, uporabljenem v streljanju. Igralec se je 31. januarja izrekel za nedolžnega. Datum sojenja v njegovi zadevi še ni bil določen.