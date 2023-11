Začenja se sojenje v primeru Shakirinih domnevnih davčnih goljufij.

V primeru, da bi jo spoznali za krivo, Shakiri grozi tudi do osem let zaporne kazni in globa v višini 24 milijonov evrov. Tožba temelji na trditvi, da je Shakira v letih od 2012 do 2014 preživela več kot šest mesecev kot španska rezidentka, zaradi česar je bila zavezana za plačilo davka. Da bi dokazali, da je prebivalka Španije, je tožilstvo poklicalo 117 prič, med njimi frizerke, studijske tehnike, plesne učiteljice, terapevtke, kozmetičarke, ginekologe in njenega šoferja.

"To so lažne obtožbe," je v preteklem letu dejala zvezdnica in pojasnila, da je plačala vse, kar je bila dolžna, še preden je bila tožba vložena ter da v omenjenem obdobju zaradi kariere in potovanja po svetu ni preživela toliko časa v Španiji.

"Španski davčni organi so videli, da sem v zvezi z državljanom Španije in začele so se jim cediti sline. Jasno je, da si želijo ta denar, ne glede na vse. Vedeli so, da takrat nisem bila v Španiji, da v Španiji ne delam ter da tu ni moj vir prihoda, a so se vseeno spravili name."