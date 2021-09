Začetek Beneškega filmskega festivala: večni glamur in neznanka s plinsko masko

V Benetke se je vrnilo filmsko življenje in kopica umetnikov, ki so preteklo leto snemali nove filme. Na otvoritvi legendarnega festivala so predvajali novi film Pedra Almodovarja, Madres Paraleles, v kateri je (znova) glavno vlogo prevzela Penelope Cruz. Zvezde so preplavile rdečo preprogo, tokrat brez mask, in se vrnile k večni eleganci.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Rdeča preproga 78. filmskega festivala v Benetkah je bila preplavljena s hollywoodskimi in evropskimi filmskimi zvezdami, med njimi tudi Pedro Almodovar in Roberto Benigni. Zvezde so posegale po precej klasičnih modelih večernih oblek, prevladovali sta črna in bela barva, med bolj drznimi pa je bila 76-letna Helen Mirren, ki je izbrala bleščično obleko znamke Dolce & Gabbana. PREBERI ŠE Z Almodovarjevim filmom začetek 78. beneške Mostre Po rdeči preprogi se je sprehodila tudi skrivnostna ženska v črnem suknjiču in hlačah, z belo srajco in večjim metuljčkom. Pozornost je pritegnila predvsem, ker je imela na obrazu plinsko masko, ki je vodila do rastlinja, ki ga je imela na hrbtu. Kdo je, za enkrat ni znano. icon-expand Kdo je skrivnostna ženska s plinsko masko, še ni znano. FOTO: Profimedia