Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Začetek sejma Art Basel zaznamovale večmilijonske prodaje

Basel, 19. 06. 2026 18.57 pred 6 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Art Basel

Letošnji umetniški sejem Art Basel se je ta teden kljub nemirnemu svetovnemu dogajanju začel z odmevnimi prodajami. Sliko nedavno preminulega Davida Hockneya in dve Picassovi deli so še pred javno otvoritvijo sejma prodali za večmilijonske zneske.

Za sliko špansko-francoskega umetnika Pabla Picassa z naslovom "Le peintre et son modele dans un paysage" je novi lastnik še pred četrtkovim uradnim odprtjem sejma odštel 35 milijonov ameriških dolarjev (30,5 milijona evrov).

Le peintre et son modele dans un paysage (Pablo Picasso)
Le peintre et son modele dans un paysage (Pablo Picasso)
FOTO: Profimedia

Delo minuli teden preminulega britanskega umetnika Davida Hockneyja so prodali za 8,5 milijona dolarjev (7,4 milijona evrov). Za prodajo še ene Picassovih slik točnega zneska niso sporočili, vendar naj bi znašal od šest do 6,5 milijona dolarjev (od 5,2 do 5,7 milijona evrov).

Predstavnik sejma Vincenzo de Bellis je ob tem povedal, da je vzdušje v Baslu zelo dobro s pozitivnim in optimističnim razpoloženjem. "Zelo živahno je," je dodal in nadaljeval, da vsekakor ne gre zanikati, da negotovost in geopolitične razmere vplivajo na trg, "vendar smo v zadnjih nekaj mesecih okoli trga umetnin zaznali več optimizma kot pesimizma".

Art Basel
Art Basel
FOTO: AP

Švicarska banka UBS in irska družba Arts Economics sta za sejem pripravili tudi poročilo o svetovnem trgu umetnin, ki je pokazalo, da je prodaja umetnin po dveh letih padca lani zabeležila rast za štiri odstotne točke. Čeprav se je leto v luči makroekonomskih negotovosti začelo previdno, se je povpraševanje v drugi polovici leta povečalo, je pokazalo poročilo, ki še navaja, da so povpraševanje spodbudile predvsem prodaje na dražbah in ne v galerijah ter dela, dražja od deset milijonov ameriških dolarjev, ki predstavljajo najvišji cenovni razred trga.

Na umetniškem sejmu v Baslu se letos predstavlja 29 galerij iz 43 različnih držav. Sejem sodi med najpomembnejše letne dogodke na področju prodaje sodobne umetnosti.

Razlagalnik

Art Basel je eden najprestižnejših in najvplivnejših mednarodnih umetniških sejmov na svetu, ki se je prvotno začel leta 1970 v švicarskem Baslu. Sejem služi kot ključno stičišče za galeriste, zbiratelje, umetnike in kuratorje, kjer se predstavljajo vrhunska dela moderne in sodobne umetnosti. Poleg glavnega dogodka v Švici se Art Basel odvija tudi v drugih svetovnih metropolah, kot sta Miami Beach in Hongkong, in velja za barometer stanja na trgu umetnin.

Pablo Picasso (1881–1973) je bil španski slikar, kipar in grafik, ki velja za enega najpomembnejših in najbolj vplivnih umetnikov 20. stoletja. Skupaj z Georgesom Braqueom je razvil kubizem, umetniško smer, ki je radikalno spremenila način upodabljanja prostora in predmetov, saj jih je razbila na geometrijske oblike. Njegov opus obsega tisoče del, vključno s slikami, skulpturami in keramiko, skozi katere je nenehno eksperimentiral in vplival na razvoj številnih modernističnih slogov.

David Hockney (1937–2024) je bil priznani britanski slikar, risar in fotograf, ki je postal eden najbolj prepoznavnih predstavnikov pop arta v 60. letih prejšnjega stoletja. Znan je predvsem po svojih živahnih in barvitih upodobitvah bazenov v Kaliforniji, portretih ter kasneje po svojih inovativnih delih, ustvarjenih z digitalnimi tehnologijami, kot sta iPad in iPhone. Njegovo delo pogosto raziskuje percepcijo prostora in svetlobe, zaradi česar velja za enega najpomembnejših britanskih umetnikov sodobnega časa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Art Basel sejem umetnost
24ur.com Klimtov portret prodali za več kot dvesto milijonov evrov
24ur.com Na eni največjih dražb umetniških del pri nas med drugim Jakopič in Kobilca
24ur.com Delo Davida Hockneyja prodali za 24 milijonov evrov
24ur.com Picassov portret Marie-Therese Walter prodan za 130 milijonov evrov
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763