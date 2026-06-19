Začetek sejma Art Basel zaznamovale večmilijonske prodaje

Delo minuli teden preminulega britanskega umetnika Davida Hockneyja so prodali za 8,5 milijona dolarjev (7,4 milijona evrov). Za prodajo še ene Picassovih slik točnega zneska niso sporočili, vendar naj bi znašal od šest do 6,5 milijona dolarjev (od 5,2 do 5,7 milijona evrov).

Predstavnik sejma Vincenzo de Bellis je ob tem povedal, da je vzdušje v Baslu zelo dobro s pozitivnim in optimističnim razpoloženjem. "Zelo živahno je," je dodal in nadaljeval, da vsekakor ne gre zanikati, da negotovost in geopolitične razmere vplivajo na trg, "vendar smo v zadnjih nekaj mesecih okoli trga umetnin zaznali več optimizma kot pesimizma".