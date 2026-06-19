Začetek sejma Art Basel zaznamovale večmilijonske prodaje

Za sliko špansko-francoskega umetnika Pabla Picassa z naslovom "Le peintre et son modele dans un paysage" je novi lastnik še pred četrtkovim uradnim odprtjem sejma odštel 35 milijonov ameriških dolarjev (30,5 milijona evrov).
Delo minuli teden preminulega britanskega umetnika Davida Hockneyja so prodali za 8,5 milijona dolarjev (7,4 milijona evrov). Za prodajo še ene Picassovih slik točnega zneska niso sporočili, vendar naj bi znašal od šest do 6,5 milijona dolarjev (od 5,2 do 5,7 milijona evrov).
Predstavnik sejma Vincenzo de Bellis je ob tem povedal, da je vzdušje v Baslu zelo dobro s pozitivnim in optimističnim razpoloženjem. "Zelo živahno je," je dodal in nadaljeval, da vsekakor ne gre zanikati, da negotovost in geopolitične razmere vplivajo na trg, "vendar smo v zadnjih nekaj mesecih okoli trga umetnin zaznali več optimizma kot pesimizma".
Švicarska banka UBS in irska družba Arts Economics sta za sejem pripravili tudi poročilo o svetovnem trgu umetnin, ki je pokazalo, da je prodaja umetnin po dveh letih padca lani zabeležila rast za štiri odstotne točke. Čeprav se je leto v luči makroekonomskih negotovosti začelo previdno, se je povpraševanje v drugi polovici leta povečalo, je pokazalo poročilo, ki še navaja, da so povpraševanje spodbudile predvsem prodaje na dražbah in ne v galerijah ter dela, dražja od deset milijonov ameriških dolarjev, ki predstavljajo najvišji cenovni razred trga.
Na umetniškem sejmu v Baslu se letos predstavlja 29 galerij iz 43 različnih držav. Sejem sodi med najpomembnejše letne dogodke na področju prodaje sodobne umetnosti.
Art Basel je eden najprestižnejših in najvplivnejših mednarodnih umetniških sejmov na svetu, ki se je prvotno začel leta 1970 v švicarskem Baslu. Sejem služi kot ključno stičišče za galeriste, zbiratelje, umetnike in kuratorje, kjer se predstavljajo vrhunska dela moderne in sodobne umetnosti. Poleg glavnega dogodka v Švici se Art Basel odvija tudi v drugih svetovnih metropolah, kot sta Miami Beach in Hongkong, in velja za barometer stanja na trgu umetnin.
Pablo Picasso (1881–1973) je bil španski slikar, kipar in grafik, ki velja za enega najpomembnejših in najbolj vplivnih umetnikov 20. stoletja. Skupaj z Georgesom Braqueom je razvil kubizem, umetniško smer, ki je radikalno spremenila način upodabljanja prostora in predmetov, saj jih je razbila na geometrijske oblike. Njegov opus obsega tisoče del, vključno s slikami, skulpturami in keramiko, skozi katere je nenehno eksperimentiral in vplival na razvoj številnih modernističnih slogov.
David Hockney (1937–2024) je bil priznani britanski slikar, risar in fotograf, ki je postal eden najbolj prepoznavnih predstavnikov pop arta v 60. letih prejšnjega stoletja. Znan je predvsem po svojih živahnih in barvitih upodobitvah bazenov v Kaliforniji, portretih ter kasneje po svojih inovativnih delih, ustvarjenih z digitalnimi tehnologijami, kot sta iPad in iPhone. Njegovo delo pogosto raziskuje percepcijo prostora in svetlobe, zaradi česar velja za enega najpomembnejših britanskih umetnikov sodobnega časa.
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