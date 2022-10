Začetek sodnega procesa proti hollywoodskemu igralcu Kevinu Spaceyju

Pet let po tem, ko so obtožbe o neprimernem vedenju končale njegovo hollywoodsko kariero, se je igralec Kevin Spacey pojavil na newyorškem sodišču zaradi obtožbe igralskega kolega Anthonyja Rappa, da ga je Spacey spolno napadel leta 1986, ko je bil še mladoleten. V primeru, da bo Spacey spoznan za krivega, mu grozi, da bo moral plačati precejšnjo odškodnino.

63-letni Kevin Spacey, eden prvih zvezdnikov, ki se je znašel v središču mednarodnega gibanja proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam #MeToo, je bil na zveznem sodišču na Manhattnu nasmejan in je v modri obleki, beli srajci in svetlo modri kravati sedel le nekaj korakov stran od svojega tožnika. Spomnimo, zvezdnik serije Zvezdne steze: Discovery, zdaj 50-letni Anthony Rapp, je septembra 2020 vložil civilno tožbo proti Spaceyju zaradi nagovarjanja in domnevnega spolnega napada na zabavi na Manhattnu leta 1986, ko je bil Rapp star 14 let, Spacey pa v poznih 20. letih. Od slavnega igralca zahteva 40 milijonov evrov odškodnine. Spacey, zvezdnik serije Hiše iz kart, ki je svetovno slavo tlakoval od osemdesetih let prejšnjega stoletja v filmih, kot sta Osumljenih pet in Lepota po ameriško, obtožbe o spolni zlorabi vztrajno zanika.

icon-expand Začenja se sodni proces proti hollywodskemu igralcu Kevinu Spaceyju. FOTO: Profimedia

Rappov odvetnik Peter Saghir je na sodišču tokrat med drugim izpostavil, da je Spacey zagrešil "nesprejemljiva" dejanja proti najstniku Rappu "namerno, da bi zadovoljil nagon svojih spolnih želja". Domnevni napad na Rappa "se nikoli ne bi smel zgoditi", je nadaljeval Saghir. "Bil je star 14 let," je še povedal in Spaceyjevo vedenje označil za "napačno in odkrito nesprejemljivo". Spaceyjeva odvetnica Jennifer Keller je poroti na drugi strani skušala dopovedati, da se takšen napad "sploh ni nikoli zgodil". Jennifer Keller je še povedala, da je Rapp desetletja kasneje po srečanju v Spaceyjevem stanovanju "večkrat ponovil isto lažno zgodbo, a je ni nikoli ponovil policiji" ter da naj bi Rapp zgodbo ponavljal, da bi pritegnil "pozornost, sočutje", ker mu po besedah Spaceyjeve odvetnice nikoli ni uspelo, da bi postal mednarodna zvezda. Pred sojenjem je odvetnica še napovedala, da se bo Spacey udeleževal sodnega procesa, ki naj bi trajal manj kot dva tedna. Kot izhaja iz sodnih dokumentov, Rapp zatrjuje, da ga je med zabavo leta 1986 Spacey dvignil in pri tem otipaval po zadnjici ter nato položil nazaj na posteljo in "za kratek čas postavil svoje oblečeno telo delno poleg in delno čez" 14-letnika. Med svojim pričanjem 35 let po incidentu se je Rapp strinjal, da med incidentom, ki ni trajal več kot dve minuti, ni bilo "nobenega poljubljanja, nobenega slačenja, nobenega seganja pod oblačila in nobenih izjav, ki bi namigovale na spolnost".

icon-expand Začenja se sodni proces proti hollywodskemu igralcu Kevinu Spaceyju. FOTO: Profimedia