Začetek sojenja Seanu Diddyju Combsu: Bo plačal za 20 let kaznivih dejanj?

V New Yorku se je začelo sojenje glasbenemu mogolu Seanu Diddyju Combsu, ki ga obtožujejo trgovine z ljudmi v spolne namene, izsiljevanja in vodenja kriminalne združbe. 55-letnik vse obtožbe zanika in vztraja, da je nedolžen, izbrani porotniki pa so že slišali uvodni nagovor tožilstva in Diddyjeve zagovorniške ekipe.

Seana Diddyja Combsa so zvezni agenti aretirali že septembra, na sojenje, ki se je šele začelo in poteka za zaprtimi vrati in brez kamer, pa odtlej čaka v zaporu. Pred prihodom na sodišče so fotografi v objektive ujeli člane njegove družine, ki so 55-letnemu raperju in producentu prišli izkazati svojo podporo, že od aretacije pa mu zvesto stojijo ob strani.

V New Yorku se je začelo sojenje Seanu Diddyju Combsu. FOTO: AP icon-expand

Glavna tožilka Maurene Comey in Diddyjev zagovornik Marc Agnifilo sta pred uvodnima nagovoroma sodelovala pri izbiri in prisegi porotnikov, med katerimi je osem moških in štiri ženske. Sodnik Arun Subramanian je na začetku obravnave dejal, da pričakuje, da se bo sojenje zaključilo do 4. julija. Na strani tožilstva je z uvodnim nagovorom začela Emily Johnson, ki je dejala, da je javnost glasbenika, ki si je večkrat spremenil ime, poznala kot poslovno ikono, v času sojenja pa bodo izbrani porotniki spoznali njegovo drugo stran in poslušali o kaznivih dejanjih, ki jih je zagrešil v obdobju minulih 20 let.

Johnson je opisala Diddyjevo razmerje z nekdanjim dekletom Cassie Ventura, s katero sta bila par med leti 2007 in 2018, novembra 2023 pa sta že dosegla zunajsodno poravnavo zaradi fizične zlorabe in izkoriščanja, spregovorila je tudi o njegovih razvpitih zabavah, napovedala pa je pričanje ene od žensk, ki svoje identitete javnosti noče razkriti, ki je kot spremljevalka delala na njegovih zabavah.

Uvodni nagovor na strani zagovorniške ekipe je prevzela odvetnica Teny Geragos, ki je dejala, da je Diddy zapletena oseba, a so obtožbe zoper njega posledica ljubosumja, nezvestobe in želje po dobičku. Dodala je, da je Combs človek z napakami, a ni oseba, ki trguje z ljudmi v spolne namene.

Prvi je pričal policist Israel Florez

Prva priča, ki jo je poklicalo tožilstvo, je bil losangeleški policist Israel Florez, ki je leta 2016 kot varnostnik delal v hotelu InterContinental v Kaliforniji, kjer je nastal posnetek, na katerem Diddy na hodniku hotela brca in pretepa Cassie Ventura. Posnetek sta v uvodnih nagovorih omenila tako tožilstvo kot odvetniška ekipa in je bil prikazan tudi med Florezovim pričanjem. Posnetek je sicer v javnosti zaokrožil že maja lani, a bi si naj sodišče ogledalo daljšo verzijo, ki je CNN takrat ni objavil. Kot je v zapriseženi izjavi pred sodnikom in porotniki povedal nekdanji varnostnik, je Cassie, ko jo je vprašal, ali naj pokliče policijo, to možnost zavrnila. Diddyjeva obramba je pred začetkom sojenja trdila, da je medijska hiša posnetek priredila, ker pa tega niso uspeli dokazati, je sodnik dovolil, da se ta vključi med dokazno gradivo. Florez je priznal, da je dogajanje na monitorju posnel s svojim telefonom, da bi posnetek pozneje pokazal svoji ženi. "Če bi ženi povedal, kaj se je zgodilo, mi ne bi verjela," je povedal. Pričo je navzkrižno zaslišala tudi obramba, ki trdi, da ponujen šop bankovcev, ki mu jih je v zameno za posnetek ponudil Combs, ni bila podkupnina Florezu, temveč plačilo odškodnine hotelu. Nekdanji varnostnik je vztrajal, da je bila podkupnina.

Pričal tudi Daniel Phillip, striptizer in plačan spremljevalec