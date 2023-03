Zach Braff napisal scenarij za nekdanje dekle Florence Pugh

Zach Braff je v intervjuju za Entertainment Tonight dejal, da je bila njegova nekdanja partnerka Florence Pugh navdih za film A Good Person , v katerem je zaigrala ob boku Morgana Freemana . "Navdušen sem nad njenim talentom in rekel sem si: 'Nekaj želim napisati za Florence. To, kar bom pisal, bo velik izziv, izjemna je," je povedal.

Zach Braff in Florence Pugh sta se lani razšla.

Zach in Florence sta bila v razmerju tri leta, razšla pa sta se lani v začetku leta. Zvezdnik serije Mladi zdravniki ima kljub razhodu za svojo nekdanjo partnerko zgolj lepe besede. "Je neverjetno dobra igralka. Neverjetna je in to, kar sem napisal, je bil res velik izziv. Ni bilo za povprečne igralce, vloge ne bi mogel napisati zase. Želel sem napisati nekaj zanjo," je še dejal za ameriški medij.

O sodelovanju z nekdanjim partnerjem je za Page Six spregovorila tudi 27-letna Florence, ki je dejala, da ji delo s 47-letnim Zachom ni predstavljalo težav. "Nikoli ni bilo težav. Ko smo snemali film, sva bila še skupaj, poleg tega pa se noro spoštujeva."

Drama govori o Allison (Florence Pugh), ki se ji življenje po tragični nesreči postavi na glavo. V letih, ki sledijo, sklene neverjetno prijateljstvo s svojim bodočim tastom (Morgan Freeman), ki se ji pomaga postaviti na noge. Braff je v nedavnih intervjujih večkrat dejal, da je v zadnjih nekaj letih doživel veliko izgube – umrli so mu sestra, oče in tesni prijatelj, bolečina in žalovanje, ki ga je ob tem doživljal, pa sta imela veliko vlogo pri pisanju scenarija.