Zadnja fotografija Gena Hackmana in njegove žene

Igralcu Genu Hackmanu se bomo poklonili s predvajanjem filmov Firma in Tesen izid. Ne zamudite legende Hollywooda nocoj od 20. ure dalje na KINO.

Kljub temu da sta živela zelo zasebno življenje, odmaknjeno od radovednih oči javnosti, so fotografi marca lani v objektive še poslednjič ujeli hollywoodskega igralca Gena Hackmana in njegovo ženo Betsy Arakawa . Dolgoletna zakonca, ki sta skupaj s psom umrla v njunem domu v Santa Feju, sta si pred letom dni v središču domačega mesta privoščila večerjo.

Zakonca sta živela zasebno življenje daleč od medijske pozornosti. Redko sta se pojavljala v javnosti in se izogibala intervjujem. Njuna ljubezen do preprostih stvari, kot so skupni filmski večeri in sprehodi s svojima dvema nemškima ovčarjema, je bila temelj njunega srečnega zakona. Lokalni mediji poročajo, da pri okoliščinah smrti ni suma kaznivega dejanja, šerif okrožja pa dodatnih pojasnil v tem trenutku še ni ponudil.

Po smrti Gena Hackmana so se na spletu že zvrstili odzivi zvezdnikov, ki žalujejo za izgubo hollywoodske legende.