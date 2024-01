Zadnja objava igralca, ki je z mladima hčerkama umrl v letalski nesreči

"Lep pozdrav nekje iz raja," je zapisal in svojim sledilcem ob vstopu v novo leto zaželel, da bi jih v življenju vodila ljubezen. Spomnimo, štirje ljudje, vključno z igralcem in njegovima 10- in 12-letnima deklicama, so umrli, potem ko je letalo, v katerem so bili, strmoglavilo na Karibih.

Oblasti so tri potnike na krovu letala identificirale kot 51-letnega Christiana Klepserja, ki je deloval pod umetniškim imenom Christian Oliver, in njegovi dve hčerki, 10-letno Madito in 12-letno Annik. Pilota, ki je bil tudi lastnik letala, so identificirali kot Roberta Sachsa. Oblasti so sporočile, da je trupla pilota in potnikov na letalu iz vode potegnila obalna straža.