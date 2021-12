Losangeleško domovanje Kirka Douglasa na voljo za 6,6 milijona evrov

Kirk in Anne Douglas sta živela v nepremičnini na Beverly Hillsu, ta pa bo že kmalu postala last srečneža, ki bo zanjo pripravljen odšteti 6,6 milijona evrov. Objekt, ki ima štiri spalnice in šest kopalnic, sta hollywoodski legendi leta 1976 kupili za takratnih 400 tisoč dolarjev (približno 355 tisoč evrov).

Nepremičninska agencija, ki je hišo ponudila na trgu, je v javnost podala informacijo, da je par na prestižni lokaciji živel vse do smrti. Kirk je v 104. letu umrl lani, Anne pa se je pri 102 letih poslovila letos. Srečno poročena sta bila več kot 65 let.

Domovanje, ki je za hollywoodske razmere relativno skromno, je obkroženo z drevesi in vrtovi. Posebnost posestva je kamnito dvorišče, ki predstavlja Pločnik slavnih in ga agentje označujejo kot "ikoničnega in resnično unikatnega". Par je pogosto prirejal večerje in družabne večere, na 22 kamnih pa so izpisana imena nekaterih slavnih prijateljev, denimo Deana Martina, Franka Sinatre, Ronalda Regana, Lucille Ball, Liz Taylor in Barbre Streisand.