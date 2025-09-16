Zadnje fotografije Roberta Redforda v javnosti

Hollywood in svet se spominjata ikoničnega igralca Roberta Redforda, ki je umrl med spanjem na svojem domu v Utahu, star 89 let. Oskarjevec se je nazadnje v javnosti pojavil oktobra 2021 na podelitvi nagrad Fundacije princa Alberta II. v Monaku, prireditve pa se je udeležil v spremstvu žene Sibylle Szaggars. Oba sta bila oblečena v bela oblačila.
Fotografi so zakonca ujeli v objektive, ko sta se družila z monaškim princem Albertom II., ki je nosil moško obleko modre barve, ujemajočo se kravato in belo srajco. Redford je za to priložnost oblekel belo moško obleko, ki jo je dopolnil s sivimi čevlji, njegova soproga pa dolgo belo obleko z vezenino in bele salonarje.
Ker je to bil čas pandemije, sta zakonca med pogovorom s princem nadela tudi večbarvni maski iz blaga. Igralec in nemška okoljevarstvenica sta se sicer dobrodelnih dogodkov, kakršen je bil tudi tisti, pogosto udeleževala skupaj. Leta 2015 sta prejela nagrado fundacije pokojne princese Grace.
Redford je desetletja veljal za enega vodilnih hollywoodskih igralcev, občinstvo pa si ga bo za vedno zapomnilo po vlogah v uspešnicah, kot sta Butch Cassidy in Sundance Kid ter Vsi predsednikovi možje.
