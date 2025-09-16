Svetli način
Tuja scena

Zadnje fotografije Roberta Redforda v javnosti

Monako, 16. 09. 2025 20.19 | Posodobljeno pred eno minuto

K.Z.
Filmski svet se ob smrti legendarnega igralca Roberta Redforda spominja njegove veličastne dolge kariere in truda, ki ga je vložil v osveščanje o skrbi za okolje. Ob tem so v medijih ponovno zaokrožile fotografije, ko so ga v javnosti zadnjič ujeli v objektive, kar je bilo pred skoraj štirimi leti v Monaku.

Hollywood in svet se spominjata ikoničnega igralca Roberta Redforda, ki je umrl med spanjem na svojem domu v Utahu, star 89 let. Oskarjevec se je nazadnje v javnosti pojavil oktobra 2021 na podelitvi nagrad Fundacije princa Alberta II. v Monaku, prireditve pa se je udeležil v spremstvu žene Sibylle Szaggars. Oba sta bila oblečena v bela oblačila.

Robert Redford z ženo Sibylle Szaggars in princem Albertom II.
Robert Redford z ženo Sibylle Szaggars in princem Albertom II. FOTO: Profimedia

Fotografi so zakonca ujeli v objektive, ko sta se družila z monaškim princem Albertom II., ki je nosil moško obleko modre barve, ujemajočo se kravato in belo srajco. Redford je za to priložnost oblekel belo moško obleko, ki jo je dopolnil s sivimi čevlji, njegova soproga pa dolgo belo obleko z vezenino in bele salonarje.

Robert Redford z ženo v Monaku.
Robert Redford z ženo v Monaku. FOTO: Profimedia

Ker je to bil čas pandemije, sta zakonca med pogovorom s princem nadela tudi večbarvni maski iz blaga. Igralec in nemška okoljevarstvenica sta se sicer dobrodelnih dogodkov, kakršen je bil tudi tisti, pogosto udeleževala skupaj. Leta 2015 sta prejela nagrado fundacije pokojne princese Grace.

Roberta Redforda so zadnjič v javnosti ujeli v objektive v spremstvu žene.
Roberta Redforda so zadnjič v javnosti ujeli v objektive v spremstvu žene. FOTO: Profimedia

Redford je desetletja veljal za enega vodilnih hollywoodskih igralcev, občinstvo pa si ga bo za vedno zapomnilo po vlogah v uspešnicah, kot sta Butch Cassidy in Sundance Kid ter Vsi predsednikovi možje.

Umrl je Robert Redford

