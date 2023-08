Zadnje slovo družine in oboževalcev od hongkonške zvezdnice Coco Lee

V Hongkongu so se še zadnjič poslovili od pevke in glasovne igralke Coco Lee, ki je med drugim posodila glas Disneyjevi junakinji Fa Mulan v mandarinski različici priljubljene risanke. Na ulicah se je zbrala velika množica, mnogi med njimi so bili vidno čustveni. Zvezdnici so se oboževalci sicer že dan prej poklonili s cvetjem in pisnimi sporočili.

Dan po tem, ko so se od pevke in glasovne igralke Coco Lee s cvetjem in pisnimi sporočili v velikem številu poslovili oboževalci, so hongkonško zvezdnico k poslednjemu počitku pospremili bližnji prijatelji in družinski člani. Na ulicah se je po poročanju tujih medijev med nošnjo krste slišalo vpitje, prav tako je marsikdo potočil tudi solze.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Lin Džing, oboževalka iz province Fudžjan na jugovzhodu Kitajske, je rekla, da je občudovala Leejin nasmeh in videz ter dodala: "Bila je res nadarjena. Vedno se je trudila izboljšati in je navdihnila ženske, da so se počutile neodvisne." Njena tesna prijateljica Hsjao je med žalno slovesnostjo dejala, da se spominja, da je kot študentka gledala Leejine nastope in da je o njej razmišljala kot o popolnem idolu. Ko sta postali prijateljici v zabavni industriji, je Lee spodbujala Hsjao, ko se je izgubila, in jo obravnavala kot mlajšo sestrico. "S svojo srečo in pogumom mi je polepšala življenje. Še naprej bom ohranjala njen duh," je po poročanju AP rekla Hsjao. V videoposnetku, ki je bil predvajan na slovesnosti, se je zvezdnik Jackie Chan pokojnice spominjal z naslednjimi besedami: "Za prijatelje, kot sva midva, je bila Coco strastna in prijazna prijateljica, ki je skrbela za naju. Bila je res dobra oseba. Zato tako neradi sprejmemo, da nas je zapustila." Režiser Ang Lee se je spomnil svojih izmenjav s pokojno pevko pred podelitvijo oskarjev in dejal, da je škoda, da je umrla tako mlada. "Zelo jo pogrešamo. Coco, počivaj v miru," je dejal v videu.