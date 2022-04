Zadnje slovo družine in oboževalcev od Toma Parkerja

Navadno prometne ulice mesta Petts Wood, ki leži na jugovzhodu Londona, so nedavno obstale, avtomobile pa je nadomestila množica oboževalcev in sorodnikov pokojnega pevca skupine The Wanted Toma Parkerja , ki je za posledicami možganskega raka umrl konec prejšnjega meseca.

Čustvenega slovesa, ki so ga pospremili številni cvetni aranžmaji in bučni aplavz prisotnih, so se poleg oboževalcev in družine udeležila tudi nekatera znana imena. Med drugim je svoje sožalje družini prišel izreči pevec skupine One Direction Liam Payne, pogreb pa so obiskali tudi preostali člani skupine The Wanted, ki so v delu procesije krsto s pokojnim sočlanom skupine prinesli v cerkev, kjer se je odvila žalna slovesnost.

Kljub temu, da so lahko v cerkev stopili le izbrani posamezniki, so lahko mašo izven cerkvenih zidov na televizijskih zaslonih spremljali tudi obiskovalci, ki so za to priložnost nadeli oblačila z logotipom pokojnikove glasbene skupine. Na žalni slovesnosti, ob kateri je marsikateri obiskovalec potočil solzo, so poleg članov skupine spregovorili tudi Parkerjev brat in Parkerjeva soproga Kelsey, ki je prisotne nagovorila z vnaprej posnetim govorom, v katerem se je spominjala prvega srečanja s pokojnim soprogom, ko je bila stara zgolj 19 let.