Zadnje slovo od Ivane Trump: praznovanje čudovitega življenja.

Teden po novici, da je zaradi zastoja srca umrla prva soproga nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa , so se sorodniki in prijatelji Ivane Trump zbrali v New Yorku, kjer so se še poslednjič poslovili od nje.

Pogreba, ki se je odvil za zaprtimi vrati, so se udeležili Donald Trump s soprogo Melanio in sinom Barronom ter vsi trije Trumpovi otroci, ki sta jih v 15-letnem zakonu pozdravila z Ivano. Donald Trump ml. se je pogreba udeležil z izbranko Kimberly Guilfoyle, Ivanko Trump so fotografi ujeli v spremstvu soproga Jareda Kushnerja, žalostnega dogodka pa se je udeležil tudi najmlajši izmed trojice Eric Trump. Na pogreb so prišli tudi najmlajši člani družine Trump in se tako poslovili od babice.

Po poročanju tujih medijev so Donald Trump ml., Ivanka in Eric na žalni slovesnosti imeli govore, v katerih so se mame spominjali z lepimi besedami. "Ko sem odraščala, mi mama ni dejala, da lahko ženska naredi vse. To mi je pokazala. Nekoč mi je dejala, da na svetu ni ničesar, česar ne morem narediti," je dejala Ivanka, medtem ko je Donald Trump ml. mamo označil za neustrašno ter neodvisno žensko.