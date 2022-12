Zadnje slovo od Massima Savića bo 3. januarja

Znano je, kdaj in kje se bodo poslovili od priljubljenega hrvaškega glasbenika Massima Savića. Od glasbenika se bodo poslovili 3. januarja ob 11. uri na zadrskem mestnem pokopališču, še pred tem pa se mu bodo s posebno prireditvijo poklonili 30. decembra v Hrvaškem narodnem gledališču. Družina in najožji sodelavci pokojnika so se v tem času že zahvalili vsem, ki so jim ob smrti glasbenika izrekli sožalje.

Družina Massima Savića je sporočila, kdaj in kje se bo odvilo zadnje slovo od pokojnega hrvaškega zvezdnika. Od glasbenika se bodo poslovili 3. januarja ob 11. uri na zadrskem mestnem pokopališču, še pred tem pa se mu bodo s posebno prireditvijo poklonili 30. decembra v Hrvaškem narodnem gledališču. Prav tako bo v avli gledališča na voljo spominska knjiga, v katero se bodo obiskovalci lahko vpisali. icon-expand Massimo Savić je po kratki bolezni umrl, star 60 let, v bolnišnici Vinograd. FOTO: Menart Records Spomnimo, Massimo Savić je po kratki bolezni umrl, star 60 let, v bolnišnici Vinograd, kjer se je zdravil zaradi raka na pljučih. Glasbenikovo smrt je potrdila njegova družina. Massimo je v 80. letih prejšnjega stoletja zaslovel kot član banda Dorian Grey, po razpadu skupine pa se je podal na uspešno samostojno glasbeno pot.