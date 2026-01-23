Zadnje slovo od Valentina, v Rimu številni zvezdniki

Oboževalci preminulega modnega oblikovalca Valentina Garavanija so trg pred cerkvijo v Rimu napolnili že zgodaj zjutraj, nekoliko pozneje so v cerkev prinesli krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki. Prisotna sta bila tudi Valentinov dolgoletni partner in sodelavec Giancarlo Giammetti ter njegov zadnji partner Bruce Hoeksema . Po poročanju časopisa La Repubblica se je italijanska filmska legenda Sophia Loren modnemu oblikovalcu poklonila z vencem z napisom "Vedno v mojem srcu" .

V sredo in četrtek je bila krsta preminulega na sedežu njegove nekdanje modne hiše v bližini Španskih stopnic v središču Rima, kamor se mu je prišlo pokloniti več tisoč ljudi. Po pogrebni slovesnosti bodo oblikovalčeve posmrtne ostanke kremirali in jih pokopali na rimskem pokopališču Flaminio.

Valentino Garavani je umrl v svoji rimski rezidenci, star je bil 93 let. Desetletja je veljal za enega najbolj znanih modnih oblikovalcev na svetu. V modnem svetu si je hitro ustvaril ime s svojim elegantnim slogom, njegovi zaščitni znaki sta bili črka V in rdeča barva. Leta 1960 je skupaj z Giammettijem ustanovil modno hišo Valentino. V svoji dolgi karieri je sodeloval z mnogimi znanimi osebnostmi, med njimi so Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Sharon Stone in Linda Evangelista.