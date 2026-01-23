Naslovnica
Tuja scena

Zadnje slovo od Valentina, v Rimu številni zvezdniki

Rim, 23. 01. 2026 19.53 pred 23 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Anne Hathaway

Družina, prijatelji in znane osebnosti so se v Rimu poslovili od preminulega italijanskega modnega oblikovalca Valentina Garavanija. Med tistimi, ki so se zbrali v baziliki svete Marije angelov in mučenikov, so bile igralki Anne Hathaway in Liz Hurley ter dolgoletna glavna urednica modne revije Vogue Anna Wintour. Pogrebne slovesnosti sta se med drugim udeležila tudi italijanska modna oblikovalka Donatella Versace in ameriški modni oblikovalec Tom Ford.

Oboževalci preminulega modnega oblikovalca Valentina Garavanija so trg pred cerkvijo v Rimu napolnili že zgodaj zjutraj, nekoliko pozneje so v cerkev prinesli krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki. Prisotna sta bila tudi Valentinov dolgoletni partner in sodelavec Giancarlo Giammetti ter njegov zadnji partner Bruce Hoeksema. Po poročanju časopisa La Repubblica se je italijanska filmska legenda Sophia Loren modnemu oblikovalcu poklonila z vencem z napisom "Vedno v mojem srcu".

V sredo in četrtek je bila krsta preminulega na sedežu njegove nekdanje modne hiše v bližini Španskih stopnic v središču Rima, kamor se mu je prišlo pokloniti več tisoč ljudi. Po pogrebni slovesnosti bodo oblikovalčeve posmrtne ostanke kremirali in jih pokopali na rimskem pokopališču Flaminio.

Valentino Garavani je umrl v svoji rimski rezidenci, star je bil 93 let. Desetletja je veljal za enega najbolj znanih modnih oblikovalcev na svetu. V modnem svetu si je hitro ustvaril ime s svojim elegantnim slogom, njegovi zaščitni znaki sta bili črka V in rdeča barva. Leta 1960 je skupaj z Giammettijem ustanovil modno hišo Valentino. V svoji dolgi karieri je sodeloval z mnogimi znanimi osebnostmi, med njimi so Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Sharon Stone in Linda Evangelista.

valentino smrt pogreb moda
