Zadnji del Sagetovega podcasta razkril njegovo ljubezen do komedije

Posthumno je izšla še zadnja epizoda spletnega pogovora komika, ki je umrl 9. januarja. Ta je v več kot enourni oddaji gostil kolegico Margaret Cho. Dotaknila sta se različnih tem, med drugim pa je razkril tudi svojo ljubezen do dela komika in priznal, da se je v poklicu po dolgih letih znova našel.

Bob Saget je oboževalcem nevede zapustil še zadnje darilo. Pred dnevi so namreč posthumno objavili epizodo njegovega pogovornega šova, ki je bila na žalost poslednja. Igralec je umrl 9. januarja, ko so ga našli v njegovi hotelski sobi na Floridi. Star je bil 65 let.

icon-expand Bob Saget FOTO: Profimedia

Zvezdnik, ki je ustvarjal podcast z naslovom Bob Saget’s Here For You, je v zadnjem pogovoru pred smrtjo pred mikrofonom gostil modno oblikovalko in kolegico iz sveta zabave, komičarko Margaret Cho. Dotaknila sta se svojega dolgoletnega prijateljstva in skupne ljubezni do komedije.

icon-expand Margaret Cho je bila dolgoletna prijateljica Boba Sageta. FOTO: Profimedia

Saget je nanizal nekaj izjav, ki so zaradi njegovega nenadnega slovesa grenko-sladke. ''Nisem vedel, da bom imel stand up komedijo kdaj tako rad, kot jo imam rad sedaj,'' je dejal med pogovorom, ki je trajal uro in 14 minut, ter dodal, da se je popolnoma zaljubil v umetnost, na področju katere je deloval dolga leta: ''Mislim, da nisem tako čutil še nikoli – vse od svojih začetkov.''