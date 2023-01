Zadnji poklon Massimu Saviću: na pogrebu tudi Gibonni in Toni Huljić

V torek so se na mestnem pokopališču v Zadru še zadnjič poklonili hrvaškemu pevcu Massimu Saviću, ki je umrl 23. decembra zaradi raka na pljučih. Med tistimi, ki so mu še zadnjič pomahali v slovo, so bili poleg njegove družine tudi mnogi hrvaški glasbeniki. Na pogrebu so bili med drugim Gibonni, Toni Huljić, Giuliano in Marina Tomašević.

Zadar je bil v torek zavit v žalost. Na mestnem pokopališču so se še zadnjič poklonili pevcu Massimu Saviću. Glasbenik je 23. decembra 2022 umrl po kratki bolezni, rakom na pljučih. Po poročanju hrvaškega portala 24sata se je na pokopališču zbralo okoli 300 ljudi, med njimi tudi velika glasbena imena, ki so se prišla poslovit od prijatelja.

K večnemu počitku sta ga od družinskih članov pospremili žena Eni in hči Mirna, ki jo je spremljal fant Igor Pavlović. Mirna, ki je na pogrebu zelo izstopala, saj je nosila očala pokojnega očeta, ki jih je imel na zadnjem nastopu v zagrebški Areni, je pred kratkim razkrila, da bi se na silvestrovo morala z Igorjem poročiti. "Danes bi morali vsi trije stati takole skupaj, ampak pred matičnim uradom. Oče nas je nameraval presenetiti s pesmijo. Preostanek svojega življenja bom poskušal odpustiti vesolju za to bolečino," je zapisala ob objavi fotografije na Facebooku.

Poleg Massimove družine je na pokopališče med prvimi prišla pevka Marina Tomašević. "Poznava se že več kot 40 let, od obdobja Doriana Graya. Bila sem zelo ponosen nanj. Nenehno sem se veselila druženja z njim v Zadru. Vse poti vodijo v Zadar in to me je strašno, strašno šokiralo. Nisem si predstavljala, da se bo kaj takega zgodilo, in to tako nenadoma," je ob novici o smrti glasbenika že decembra dejala pevka.

Prijatelju v slovo je prišel tudi Savićev velik prijatelj in sodelavec, glasbeni producent Tonči Huljić. "Vsak si ga bo zapomnil po svoje. Ko človek odide in ko vsi, ki ga imajo radi in se ga spominjajo, zapusti kredenco spominov. Nekaterih stvari nočeš deliti z javnostjo, a se lahko strinjamo, da je bil posebna in dostojanstvena osebnost. Umetnost je res doživljal na poseben način in to, kar je počel, jemal resno. Ta glas vedno ostane. In to bo ostalo specifično. In tisti, ki ne vedo, kakšen človek je bil, si ga bodo zapomnili po njegovem petju," je povedal.

