Julija 2017 je glasbeni svet pretresla novica, da si je 41-letni Chester Bennington, frontman zasedbe Linkin Park, vzel življenje. Na drugo obletnico so se tako nanj spomnili družinski člani, prijatelji in oboževalci. Na Instagramu se je oglasila njegova žena Talinda, s katero je bil poročen 11 let, rodili pa so se jima trije otroci, 13-letni Tyler in zdaj 8-letna dvojčka Lilyin Lila (zvezdnik je imel iz prejšnjih razmerij še tri otroke, 22-letnega Jaimeja, 21-letnega Isaiaha in 26-letnegaDravena).

Vdova je objavila videoposnetek, s katerim je želela deliti težke trenutke, kajti zaveda se, da ni edina, ki je šla skozi bolečo izkušnjo: "Danes so me zbudila številna sporočila ljubezni in podpore, tako od prijateljev in družine, zato želim to deliti tudi z vami. takšni dnevi so težki za veliko ljudi, mogoče tudi zate. Zato želim vsem povedati, da ste ljubljeni, da ste pomembni – svet je lepši z vami. Naj bo Chester ponosen, ko vidi, kako skrbimo drug za drugega, to bi bila njegova želja."

Na Twitterju se je oglasila tudi njegova mati Susan Eubanks. Objavila je skupno fotografijo in zraven zapisala, da je bil to njen zadnji poljub, ki ga je dobila od sina: "Zadnji poljub, ki sem ga dobila od svojega prečudovitega sina. Ne najdem besed, s katerimi bi opisala, kako ga pogrešam. Želim, da danes slavimo življenje ... Prosim, skrbite drug za drugega in slavite njegovo življenje. On bi želel to."