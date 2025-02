Zadnjo tekmo Lakersov spremljali številni hollywoodski zvezdniki

Ben Affleck s sinom Samuelom, igralci Timothee Chalamet, Ike Barinholtz in Stéphane Bak ter igralka Mindy Kaling so med tistimi hollywoodskimi zvezdniki, ki so v The Crypto.com Areni v Los Angelesu spremljali tekmo Los Angeles Lakersov proti ekipi Minnesota Timberwolves. Na parket je stopil tudi naš košarkarski as Luka Dončić, ki je bil dobro razpoložen in je prispeval k zmagi domače ekipe.