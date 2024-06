Zagorel je dom Carrie Underwood, z družino so se izognili nevarnosti

Pevka Carrie Underwood in njeni družinski člani so ostali nepoškodovani, potem ko je zagorelo v njihovem domovanju v Tennesseeju. Gasilci so uspeli požar hitro obvladati, pri tem jim je pomagal že vgrajen 10.000-litrski rezervoar za vodo. Vzrok nesreče je zaenkrat še neznan, potekajo pa preiskave.

Carrie Underwood in njena družina so se izognili nevarnosti, potem ko so v nedeljo zvečer pogasili požar v hiši country zvezdnice v Tennesseeju. Po navedbah WKRN News 2 je bilo na njeno posest napotenih več ekip, ki so se odzvale na požar v garaži, ki se je začel okoli 21.40. Poročali so, da so gasilci lahko hitro pogasili požar zaradi 10.000-litrskega rezervoarja za vodo, ki je že bil v prostorih.

Carrie Underwood FOTO: Profimedia icon-expand

Tiskovni predstavnik zvezdnice je izdal izjavo za People, v kateri je potrdil, da so zvezdnica in njena družina, vključno z možem Mikeom Fisherjem in njunima sinovoma, devetletnim Isaiahom in petletnim Jacobom, ter njihovimi hišnimi ljubljenčki, po hišnem požaru na varnem. "V nedeljo zvečer je na posestvu izbruhnil požar, ki so ga hitro omejili," so povedali. "Požar ni poškodoval glavnega bivališča, družina in njihovi ljubljenčki pa so ostali nepoškodovani."

Carrie Underwood in Mike Fisher FOTO: Reuters icon-expand