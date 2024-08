Zagorelo domovanje pevca Marca Anthonyja v Dominikanski republiki

Domovanje pevca Marca Anthonyja so zajeli ognjeni zublji, poroča latinskoameriška publikacija El Gordo y La Flaca. Posestvo nekdanjega moža Jennifer Lopez, ki stoji v Dominikanski republiki, so zajeli oranžni plameni in velik oblak dima, prvotno pa naj bi zagorelo v bungalovih za goste, ki stojijo na levi strani posestva.