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Tuja scena

Zagreta Hrvatica pred obračunom s Portugalsko: Komaj čakam, da zmagamo

Toronto , 02. 07. 2026 11.51 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
E.M.
Ivana Knoll

Vplivnica in manekenka Ivana Knoll ne dvomi v uspeh hrvaške reprezentance v dvoboju s Portugalci. Zagreta Hrvatica je na Instagramu sporočila, da je že v Torontu ter da je pripravljena na obračun. "Komaj čakam, da zmagamo," je dejala v posnetku, ki je v nekaj urah dobil že več kot 160 tisoč ogledov.

Med navijači, ki komaj čakajo na obračun med hrvaško in portugalsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v nogometu, je tudi viralna navijačica naših južnih sosedov Ivana Knoll. Vplivnica in manekenka je na Instagramu delila posnetek, ki je nastal v njeni hotelski sobi v neposredni bližini stadiona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Sem pred stadionom v Torontu, kjer bosta igrali Hrvaška in Portugalska. Komaj čakam, da zmagamo," je, oblečena v kratek dres hrvaške reprezentance, v katerem je pokazala izklesano postavo, dejala sledilcem. Posnetek je v nekaj urah dobil že več kot 160 tisoč ogledov.

Čeprav več poznavalcev napoveduje zmago Portugalske z Ronaldom na čelu, zagreta Hrvatica skupaj z ostalimi Hrvati ne dvomi v uspeh domače reprezentance.

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KOMENTARJI16

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kmet ljubi Janeza
02. 07. 2026 13.10
V čem točno je fora, da se pojavlja skoraj tedensko na 24ur?
Odgovori
0 0
Dr.psihiater
02. 07. 2026 12.51
Držimo pesti za Hrvaško.
Odgovori
+1
3 2
Pismonosa
02. 07. 2026 12.45
Razmišljam, če mamo mi v Sloveniji žensko podobnega kova, in katere bi to lahko bile. Pri nas se raje slačijo zastonj.
Odgovori
+0
1 1
Amor Fati
02. 07. 2026 12.44
Ustvarjena za hrvaške vaške potrebneže, ki igrajo rokomet v prostem času. Ti ljudje so njena demografika, njena glavna demografična tarča. Vse ostalo je pa Dubaj, in vsi, ki imamo tri čiste, dobro vemo kaj se tam dogaja.
Odgovori
+2
3 1
124091204
02. 07. 2026 12.47
Glavna demografika si ti, ki veselo prebereš in komentiraš vsako novico o njej
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
02. 07. 2026 12.51
Ne boš verjel, ampak cenim ves čas, ki ga imam na voljo, torej nočem zapraviti niti minute časa, ki ga imam na voljo za branje takšnih neumnosti.
Odgovori
-2
1 3
124091204
02. 07. 2026 12.54
Za komentirat gluposti pod vsako objavo pa maš čas, lepo ti ceniš svoj čas bravo
Odgovori
+0
1 1
Amor Fati
02. 07. 2026 12.57
Da, zelo lepo cenim svoj čas. Na tvoje provokacije ne bom odgovarjal. Če ne razumeš, pač ne razumeš.
Odgovori
+1
1 0
GJ19
02. 07. 2026 12.36
in ta bi naj bila normalnemu moškemu všeč
Odgovori
+0
2 2
frocio accademico giallo
02. 07. 2026 12.52
Ima puno Robert Golob ladyboy fanov
Odgovori
+1
1 0
Pismonosa
02. 07. 2026 12.31
Razmišljam, če mamo mi v Sloveniji žensko podobnega kova, in katere bi to lahko bile. Pri nas se raje slačijo zastonj.
Odgovori
+3
3 0
klen
02. 07. 2026 12.42
Tinca in Urška naj-jače, obvladata s starimi tipi, jih ubodijo od mrtvih!
Odgovori
+1
2 1
Fluxx
02. 07. 2026 12.23
To je en v uredništvu narocen na njen OF, kao službeno zgleda
Odgovori
+4
4 0
Karamazov
02. 07. 2026 12.29
Mora bit, več člankov o njej kot o repki. Sej je dobra tu ni dvoma sam mal pretiravajo.
Odgovori
+1
1 0
124091204
02. 07. 2026 12.43
Ti članki o njej majo vedno največ komentarjev pa branosti, folk se pa še vedno sprašuje zakaj jo konstantno objavljajo, jao jao
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+0
1 1
Abica
02. 07. 2026 12.20
Meni je smešna.
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+6
6 0
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