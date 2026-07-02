Zagreta Hrvatica pred obračunom s Portugalsko: Komaj čakam, da zmagamo

Med navijači, ki komaj čakajo na obračun med hrvaško in portugalsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v nogometu, je tudi viralna navijačica naših južnih sosedov Ivana Knoll . Vplivnica in manekenka je na Instagramu delila posnetek, ki je nastal v njeni hotelski sobi v neposredni bližini stadiona.

"Sem pred stadionom v Torontu, kjer bosta igrali Hrvaška in Portugalska. Komaj čakam, da zmagamo," je, oblečena v kratek dres hrvaške reprezentance, v katerem je pokazala izklesano postavo, dejala sledilcem. Posnetek je v nekaj urah dobil že več kot 160 tisoč ogledov.

Čeprav več poznavalcev napoveduje zmago Portugalske z Ronaldom na čelu, zagreta Hrvatica skupaj z ostalimi Hrvati ne dvomi v uspeh domače reprezentance.