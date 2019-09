Zahteva zaporno kazen za dilerja, ki naj bi povzročil smrt njenega bivšega

Aretirani Pettit naj bi bil eden od treh razpečevalcev, ki so Millerju redno dostavljali tablete na bazi fentanila. Potem ko so pristojne oblasti odvzele prostost 28-letnemu dilerju, naj bi Grandejeva končno našla nekaj osebnega miru in zadoščenja - pred tem namreč dolgo ni mogla sprejeti dejstva, da Millerja ni več, obenem pa je bila v času žalovanja osrednja tarča kritik, da je njegovo smrt v resnici zakrivila ona. Potem ko ga je zapustila in se zaročila s komikom Petom Davidsonom, naj bi bila njegova žalost premočna, zato naj bi namerno zaužil večjo dozo tablet kot ponavadi.