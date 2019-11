Zahvalil se je policistu, ki ga je aretiral

33-letni igralec Shia LaBeouf je na podelitvi nagrad Hollywood Film Awards izrazil svojo hvaležnost policistu, ki ga je leta 2017 aretiral zaradi pijanega razgrajanja v javnosti. "Rad bi se zahvalil policistu, ki me je aretiral in mi s tem spremenil življenje," je po navedbah USA Today dejal LeBeouf. Nekateri v publiki pa niso vedeli, ali se igralec šali, zato se je v dvorani zaslišal smeh.

Spomnimo, LaBeoufa so leta 2017 aretirali zaradi razgrajanja, oviranja pravice in javne opitosti. Igralec je namreč pristopil k naključnemu mimoidočemu in policistu ter ju prosil za cigareto. "Ker je nista imela, je LaBeouf začel razgrajati, kričati vulgarne in prostaške besede. Policist mu je dejal, naj zapusti območje, a igralec tega ni storil, temveč je postal agresiven. Ko ga je policist skušal aretirati, je LaBeouf zbežal v bližnji hotel, tam pa so ga aretirali v avli, v kateri je še naprej razgrajal," so ob aretaciji sporočili policisti.

Na podelitvi nagrad pa se je igralec zahvalil tudi terapevtom, da so mu rešili življenje in svojim staršem izkazal hvaležnost, ker sta mu dala življenje.