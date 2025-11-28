Svetli način
Tuja scena

Zahvalni dan: zvezdniki delili prisrčne utrinke prazničnega dne

Los Angeles, 28. 11. 2025 15.09 | Posodobljeno pred 1 uro

Zahvalni dan je med slavnimi minil v znamenju ljubezni, druženja in dobrih del. Zvezdniki so na družbenih omrežjih s svojimi sledilci delili utrinke praznovanja, ki so ga preživeli v krogu najbližjih. Jennifer Garner se je letos ponovno odločila za dobrodelnost, medtem ko sta Meghan Markle in princ Harry svoje prijatelje in družino pogostila z razkošno večerjo.

Dan pred črnim petkom so Američani ponovno slavili zahvalni dan. Poseben dan so obeležili na različne načine. Od pomoči potrebnim do domačih kulinaričnih podvigov in nepozabnih prijateljskih srečanj.

Sestri Jenner, Kylie in Kendall, sta zahvalni dan preživeli v družbi zakoncev Bieber. Za sladico je poskrbela Hailey, ki je pripravila cimetove rolice, ki so bile po odzivih prisotnih pravi hit. Za drugi del večerje pa je med drugim poskrbela Kendall, ki je sicer med oboževalci znana po tem, da je manj domača pri kuhinjskih opravilih.

Kylie Jenner je med sledilci poskrbela za dozo smeha, ko je objavila video, v katerem se njena sestra znova neuspešno trudi z rezanjem zelenjave. Sledilci so takoj pomislili na njen slavni in viralni trenutek rezanja kumare, ki je gledalce njihovega priljubljenega resničnostnega šova nasmejal v eni od epizod. "Kakšna samozavest!" se je pošalila milijarderka in kasneje še prilila olje na ogenj, ko je objavila fotografijo, na kateri Kendall spi, in dodala: "Garala je v kuhinji."

Kendall Jenner
Kendall Jenner FOTO: Kylie Jenner

V krogu družine pa sta praznovala Barack in Michelle Obama. Na družbenih omrežjih sta delila družinsko fotografijo, ki pa ni bila le praznična voščilnica, temveč tudi priložnost za posredovanje pomembnega sporočila o družbeno odgovornem delovanju. "V tem času obdarovanja storimo, kar lahko, da se zahvalimo skupnostim, ki so nam dale tako veliko," so zapisali in dodali: "Od naše družine do vaše, lep zahvalni dan!"

Svoje prijatelje in družino je s praznično večerjo pogostila tudi vojvodinja susseška Meghan Markle. Soproga princa Harryja je v svojem glasilu "As Ever" delila iskrene misli o prazniku in razkrila svoje občutke ob organizaciji dogodka. "Vedite, da ko se oziram po svojem domu in vidim svojega moža in otroke, družino, drage prijatelje (ter se tudi spopadam s časovno usklajenostjo pečenja purana ter z ljubeznijo in plastmi, ki so povezane z gostovanjem) – sem hvaležna," je zapisala in dodala, da si želi, da bi ob tem imeli vsi polna srca in trebuščke.

Ben Affleck in Jennifer Garner sta se lanskega leta ob zahvalnem dnevu udeležila dobrodelnega dogodka.
Ben Affleck in Jennifer Garner sta se lanskega leta ob zahvalnem dnevu udeležila dobrodelnega dogodka. FOTO: Profimedia

Medtem ko so nekateri zvezdniki uživali v udobju svojih domov, pa se je igralka Jennifer Garner ponovno izkazala s svojo dobrodelnostjo. Praznični dan je preživela v centru Los Angelesa, kjer je prostovoljno stregla tople obroke brezdomni skupnosti. Garnerjeva je s širokim nasmehom na obrazu delila hrano. Po pričevanju očividcev je igralka izrazila hvaležnost vsem prisotnim. To ni bil njen prvi tovrsten podvig, preteklo leto je bila prav tako opažena med prostovoljnim delom v mestu angelov, skupaj s svojim nekdanjim možem Benom Affleckom.

Ob obilici dobre hrane pa je s svojimi užival tudi voditelj Jimmy Kimmel, ki se je v preteklem letu soočil s številnimi težkimi trenutki. Poleg začasne ukinitve njegove oddaje mu je pred kratkim umrl tudi najboljši prijatelj in vodja benda v oddaji Jimmy Kimmel Live!. "Vesel zahvalni dan," je pripisal fotografiji, na kateri drži pladenj poln mesnih dobrot.

