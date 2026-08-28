Zakaj bo Simon Cowell nekaj časa odsoten iz oddaje Amerika ima talent?

Simon Cowell se za nekaj časa poslavlja od televizijskih ekranov. Kot je povedal voditelj oddaje Amerika ima talent, je zvezdnik odšel na operacijo, a ni razkril kakšno. Prav zato so številni njegovi oboževalci začeli takoj ugibati, kaj mu je in kako resna je situacija.
A v resnici ni potrebe po paniki, saj je zdravstveno stanje ene najbolj prepoznavnih osebnosti v svetu televizijske zabave za tuje medije razkril neimenovan vir. "Simon mora prestati rutinski postopek, povezan s hrbtom, kar pomeni, da bo nekaj tednov manjkal v živo," je razkril anonimni vir blizu NBC-ja, ki je še dodal, da je kirurški poseg potreben zaradi njegovih preteklih poškodb. Operacija naj bi bila po poročanju dobro obveščenih virov načrtovana že nekaj časa, okrevanje pa bo zahtevalo nekaj tednov popolnega počitka.
To bo sicer prvič po dolgem času, da bo Cowell tako očitno odsoten, saj velja za ključni steber oddaje. Trenutni poseg pa ni osamljen primer njegovih težav z zdravjem, saj se njegova anamneza poškodb hrbta vleče že od avgusta leta 2020. Takrat je britanski mogotec doživel hudo nesrečo z električnim kolesom na svojem dvorišču v Los Angelesu. Padec je bil tako silovit, da si je zlomil hrbet, kar je zahtevalo šesturno operacijo in vstavitev kovinske palice v njegovo hrbtenico. Zdravniki so takrat opozorili, da je imel izjemno srečo, saj bi se padec lahko končal s paralizo. Sedanja operacija je po navedbah poznavalcev del obnovitvenega procesa po tem hudem posegu, ki mu omogoča normalno mobilnost v vsakdanjem življenju, zlasti ker je Simon izjemno delovno aktiven.
Cowellova odsotnost se dogaja v času, ko se v medijih širijo ugibanja o njegovih prihodnjih projektih. Kljub rehabilitaciji zvezdnik ne miruje, po poročanju tujih medijev se še vedno zanima za razvoj novih izvajalcev. Ko so ga povprašali o mnenju o določenih televizijskih zvezdah in njihovih glasbenih prizadevanjih, je televizijec realistično ocenil, da mnogi niso material za prodajo plošč v milijonskih nakladah, lahko pa zaslužijo soliden denar z nastopi na porokah in zasebnih zabavah. Njegov smisel za posel je tisto, kar ga drži na vrhu industrije, zato se produkcijska ekipa zaveda, da bo oddaja brez njega začasno izgubila svojo najbolj pronicljivo in kritično komponento.
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