Zakaj Brad Pitt ne mara gledati filmov za odrasle?

Pornografija je tema, o kateri le redkokateri zvezdnik upa spregovoriti javno. A Brad Pitt s tem očitno nima težav. Slavni igralec je v enem svojih zadnjih intervjujev ponovno presenetil z nenavadno in precej humorno iskrenostjo. Priznal je namreč, da takšnih vsebin ne gleda, razkril pa je tudi zakaj.

Brad Pitt je razkril, zakaj ne mara vsebin za odrasle. FOTO: Profimedia

Razlog, zakaj ne mara gledati vsebin za odrasle, pa je marsikoga presenetil. 62-letnik je namreč razkril, da kljub pričakovanjem nima moralnih zadržkov do tovrstne vsebine, temveč ga od nje odvrača povsem profesionalna deformacija. Kot dolgoletni filmski ustvarjalec namreč ne prenese amaterskega pristopa k upodabljanju čustev in situacij, kar je po njegovem mnenju v filmih za odrasle pravilo in ne izjema.

V nedavnem obsežnem intervjuju za revijo Esquire, v katerem je med drugim priznal tudi, da po sedemletni abstinenci spet pije alkohol, je svoje stališče še podrobneje obrazložil s primerjavo estetike starih črnobelih filmov. "To je ena tistih stvari, ki so splošno sprejete, a jih nihče v resnici ne mara. Kot tista igra iz štiridesetih let, ko so igralke teatralno omedlevale," je slikovito opisal svoj pogled. Zanj je tovrstno pretiravanje ali pa popolna odsotnost pristnosti v igri moteči faktor, ki mu ne dovoli, da bi v videnem užival. Namesto da bi se osredotočil na dogajanje, nenehno opazi napake v dikciji in nerealno izražanje čustev.