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Zakaj Brad Pitt ne mara gledati filmov za odrasle?

Los Angeles, 15. 08. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Brad Pitt in Ines de Ramon na rdeči preprogi.

Tako kot običajni ljudje tudi številni zvezdniki ne želijo nikoli preveč na glas govoriti o tem, ali spremljajo pornografske vsebine ali ne. No, izjema je očitno Brad Pitt, ki je v svojem zadnjem intervjuju precej iskreno spregovoril o tem, da takšnih filmov ne gleda. Razlog, zakaj jih ne mara, pa je številne oboževalce precej presenetil.

Pornografija je tema, o kateri le redkokateri zvezdnik upa spregovoriti javno. A Brad Pitt s tem očitno nima težav. Slavni igralec je v enem svojih zadnjih intervjujev ponovno presenetil z nenavadno in precej humorno iskrenostjo. Priznal je namreč, da takšnih vsebin ne gleda, razkril pa je tudi zakaj.

Brad Pitt je razkril, zakaj ne mara vsebin za odrasle.
Brad Pitt je razkril, zakaj ne mara vsebin za odrasle.
FOTO: Profimedia

Razlog, zakaj ne mara gledati vsebin za odrasle, pa je marsikoga presenetil. 62-letnik je namreč razkril, da kljub pričakovanjem nima moralnih zadržkov do tovrstne vsebine, temveč ga od nje odvrača povsem profesionalna deformacija. Kot dolgoletni filmski ustvarjalec namreč ne prenese amaterskega pristopa k upodabljanju čustev in situacij, kar je po njegovem mnenju v filmih za odrasle pravilo in ne izjema.

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V nedavnem obsežnem intervjuju za revijo Esquire, v katerem je med drugim priznal tudi, da po sedemletni abstinenci spet pije alkohol, je svoje stališče še podrobneje obrazložil s primerjavo estetike starih črnobelih filmov. "To je ena tistih stvari, ki so splošno sprejete, a jih nihče v resnici ne mara. Kot tista igra iz štiridesetih let, ko so igralke teatralno omedlevale," je slikovito opisal svoj pogled. Zanj je tovrstno pretiravanje ali pa popolna odsotnost pristnosti v igri moteči faktor, ki mu ne dovoli, da bi v videnem užival. Namesto da bi se osredotočil na dogajanje, nenehno opazi napake v dikciji in nerealno izražanje čustev.

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In čeprav je zvezdnik izjemno kritičen do tovrstnih vsebin, zna pokritizirati tudi samega sebe. Priznal je, da mu je včasih nerodno gledati lastne starejše filme, ker tudi sam v določenih obdobjih ni dosegal visokih standardov, ki jih postavlja danes. Posebej je izpostavil vlogo Paula Macleana v filmu Reka poje mi (A River Runs Through It) iz leta 1992. Čeprav film velja za kultnega, Pitt meni, da njegova igra v njem ni bila na ravni, ki bi ga danes navdušila.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Brad Pitt igralstvo pornografija filmska kritika iskrenost

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