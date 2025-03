Zakaj Dolly Parton z možem ni imela otrok?

Dolly Parton žaluje za možem Carlom Deanom, s katerim sta bila poročena skoraj 60 let. Par se v času tako dolgega skupnega življenja ni nikoli odločil, da bi imel otroke. Zvezdnica country glasbe je pred časom v pogovorni oddaji Oprah Winfrey razkrila, kaj je bil razlog za to odločitev, o tem pa je govorila tudi pozneje.

OGLAS

Dolly Parton in njen mož Carl Dean sta imela preprost razlog, zakaj v skoraj 60 let dolgem zakonu nista imela otrok. 79-letna pevka je leta 2020 v oddaji The Oprah Conversation dejala, da ji je dejstvo, da ni nikoli postala mati, omogočalo, da je bolj trdo delala in se osredotočala na kariero.

Dolly Parton z možem Carlom Deanom FOTO: Profimedia icon-expand

"Ker nisem imela otrok, moj mož pa je bil precej neodvisen, sem imela svobodo. Moj uspeh je bil v veliki meri odvisen prav od tega, da sem imela čas za delo," je povedala slavni voditeljici. Dean in Parton sta se spoznala leta, preden je doživela svetovno slavo. Dolly je imela šele 18 let, ko so se njune poti križale pred avtopralnico v Nashvillu, kamor se je preselila, da bi sledila svojim sanjam, da postane country pevka. Par se je poročil leta 1966, le dve leti po tem, ko sta se začela sestajati, Carl pa se je ves čas ženine uspešne kariere izogibal soju žarometov.

"Nisem imela otrok, ker sem verjela, da mi jih bog ni namenil in so bili lahko vsi otroci moji. Zato sem lahko delala projekte, kot je Imagination Library, saj sem imela čas za delo. Če ne bi imela toliko časa, se tega ne bi lotila," je še pojasnila, kako se je lotila omenjene iniciative, ki je več kot 30 let pošiljala knjige predšolskim otrokom. "Žrtvovala sem se, a vem, da sem počela to, kar mi je bilo namenjeno," je še dodala. Ko ni bila vpeta v delo, je poskrbela, da je čas preživljala z možem. "Obiskujeva restavracije, v katere se zapelješ z avtomobilom in iz njega naročiš. Hodiva na izlete v Tennessee in Kentucky, na območja, od koder se lahko zvečer vrneva domov. Včasih prespiva v kakšnem motelu, kjer se lahko ustaviva in se pretihotapim v sobo. Pomembno nama je, da ima soba čisto posteljo in svojo kopalnico. Tako živiva," je povedala decembra 2015 za Parade.

Novico o moževi smrti je sporočila z izjavo na svoji spletni strani, kjer je razkrila, da je Dean umrl 3. marca v Nashvillu, star 82 let. Kot so zapisali, bo pogrebna slovesnost potekala v ožjem družinskem krogu. "S Carlom sva skupaj preživela veliko čudovitih let. Besede ne morejo opisati ljubezni, ki sva jo delila več kot 60 let. Hvala za vaše molitve in sožalje," je zapisala v izjavi, v kateri je zaprosila za spoštovanje zasebnosti družine v tem težkem času.