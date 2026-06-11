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Tuja scena

Zakaj Idris Elba ne bo naslednji James Bond?

Los Angeles, 11. 06. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Idris Elba

V svetu kinematografije le malo vprašanj sproži toliko ugibanj kot vprašanje, kdo bo nasledil prestižno vlogo tajnega agenta Jamesa Bonda. Med imeni, ki so se v javnosti pojavljala najpogosteje, je bil vrsto let britanski igralec Idris Elba. Zdaj pa se je zvezdnik odločil utišati govorice in namigovanja, saj je jasno obrazložil, zakaj on ni primeren za naslednjega tajnega agenta.

Kdo bo naslednji James Bond? To je vprašanje, ki se v svetu kinematografije poraja vedno znova. V preteklosti so namreč v čevlje slavnega agenta 007 stopili že številni znani igralci, po nedavnem umiku Daniela Craiga pa javnost še vedno ne ve, kdo bo naslednji. Med možnimi kandidati naj bi bil tudi Idris Elba, ki je sicer že leta 2023 zanikal, da bo postal tajni agent, zdaj pa je znova razjasnil, zakaj naj ga v vlogi nikakor ne pričakujemo.

Idris Elba ne bo novi tajni agent James Bond.
Idris Elba ne bo novi tajni agent James Bond.
FOTO: Profimedia

V nedavnem pogovoru za revijo GQ je 53-letnik dokončno razjasnil svoj status glede franšize 007. Igralec je poudaril, da čeprav mu laskajo primerjave s kultnim likom, sam nikoli ni bil v uradni tekmi za to vlogo. "Bond je napisan tako, kot je, z razlogom," je pojasnil in s tem nakazal na globoko ukoreninjene tradicije, ki spremljajo lik, ustvarjen po peresu Iana Fleminga. "Realno gledano nekateri trgi tega preprosto ne sprejemajo. Bond je priljubljen po vsem svetu in vsi gledalci ne bodo sprejeli, da Afričan igra Bonda. To ni tisto, kar imajo radi v svoji kulturi, to preprosto ne ustreza njihovemu pogledu na svet," je bil iskren. Njegovo stališče je jasno: Bond mora ostati čista oblika eskapizma, film, ki ljudem nudi beg od realnosti, namesto da bi skušal na silo ugajati vsem trendom sodobne družbene korektnosti.

"Realno gledano nekateri gledalci preprosto ne bodo sprejeli Afričana kot Bonda," je prepričan Idris Elba.

Iskanje novega obraza za Jamesa Bonda se je uradno začelo prejšnji mesec. Po tem, ko se je Daniel Craig po petih filmih upokojil kot 007, producenti iščejo novega glavnega igralca. Po poročanju Varietyja so se avdicije že začele pod vodstvom Nine Gold. V javnost so prišla imena, kot so Callum Turner, Henry Cavill in Aaron Taylor-Johnson, vendar nobena izmed teh novic še ni uradna. Prav tako je bilo potrjeno, da bo novi režiser Denis Villeneuve, avtor filma Peščeni planet, za scenarij pa bo skrbel Steven Knight.

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