Zakaj Idris Elba ne bo naslednji James Bond?

Kdo bo naslednji James Bond? To je vprašanje, ki se v svetu kinematografije poraja vedno znova. V preteklosti so namreč v čevlje slavnega agenta 007 stopili že številni znani igralci, po nedavnem umiku Daniela Craiga pa javnost še vedno ne ve, kdo bo naslednji. Med možnimi kandidati naj bi bil tudi Idris Elba, ki je sicer že leta 2023 zanikal, da bo postal tajni agent, zdaj pa je znova razjasnil, zakaj naj ga v vlogi nikakor ne pričakujemo.

Idris Elba ne bo novi tajni agent James Bond. FOTO: Profimedia

V nedavnem pogovoru za revijo GQ je 53-letnik dokončno razjasnil svoj status glede franšize 007. Igralec je poudaril, da čeprav mu laskajo primerjave s kultnim likom, sam nikoli ni bil v uradni tekmi za to vlogo. "Bond je napisan tako, kot je, z razlogom," je pojasnil in s tem nakazal na globoko ukoreninjene tradicije, ki spremljajo lik, ustvarjen po peresu Iana Fleminga. "Realno gledano nekateri trgi tega preprosto ne sprejemajo. Bond je priljubljen po vsem svetu in vsi gledalci ne bodo sprejeli, da Afričan igra Bonda. To ni tisto, kar imajo radi v svoji kulturi, to preprosto ne ustreza njihovemu pogledu na svet," je bil iskren. Njegovo stališče je jasno: Bond mora ostati čista oblika eskapizma, film, ki ljudem nudi beg od realnosti, namesto da bi skušal na silo ugajati vsem trendom sodobne družbene korektnosti.

"Realno gledano nekateri gledalci preprosto ne bodo sprejeli Afričana kot Bonda," je prepričan Idris Elba.