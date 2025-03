Zakaj igralec Noel Clarke toži časopis The Guardian?

Igralec Noel Clarke se je podal v tožbo zoper medijsko hišo GNM, ki je izdajatelj časopisa The Guardian , ta pa je aprila 2021 v seriji člankov razkril obtožbe več kot 20 žensk, ki trdijo, da jih je zvezdnik spolno in drugače zlorabljal. 49-letnik, ki trditve vztrajno zavrača, medijsko hišo toži zaradi obrekovanja.

"V 20-letni karieri sem v ospredje svojega dela postavljal vključenost in raznolikost, nikoli pa nisem prejel nobene pritožbe. Če se je kdo, s komer sem v preteklosti delal, ob meni počutil nelagodno ali nespoštovano, se iskreno opravičujem. Vztrajno zanikam kakršnokoli spolno ali drugo zlorabo in se nameravam braniti pred lažnimi obtožbami," je dejal v izjavi po objavi serije obtožb.

Gre za civilno tožbo, v kateri trdi, da so bile obtožbe medija lažne in so škodile njegovemu ugledu. Igralec lahko, v primeru, da bo sodišče pritrdilo njegovi strani zgodbe, od medija zahteva odškodnino, nihče pa se ne bo soočil z zaporno kaznijo. Clarke trdi, da so članki, ki jih je objavil The Guardian , oblikovali javno mnenje o njem, škodili njegovemu ugledu, zaradi njih pa je ostal brez službe.

The Guardian prav tako trdi, da so članki nastali na osnovi resnice in javnega interesa. "Naše poročanje o Noelu Clarku leta 2021 je temeljilo na pričanju 20 pogumnih žensk. Ko smo objavili prvi članek, se jih je oglasilo še več. Med sojenjem bo zoper gospoda Clarka pričalo 32 prič. Veselimo se, da se bo sodnik seznanil z dokazi," pa je v izjavi pred začetkom sojenja sporočila medijska hiša.

V sojenju bo odločeno le o krivdi in ne o morebitnem znesku odškodnine, če bo sodišče pritrdilo Clarku. Ta si je želel, da bi se postopek začel že januarja, a mu to ni uspelo. Njegov odvetnik je zatrdil, da so trije od novinarjev, ki so sodelovali pri pisanju člankov, namerno in trajno izbrisali sporočila, kar pomeni, da sam ne bo deležen poštenega sojenja. Časopis vztraja, da igralec skuša blatiti novinarje in urednike brez ustrezne utemeljitve. Predvideva se, da bo sojenje trajalo od štiri do šest tednov.

Kaj se je zgodilo, odkar so bili objavljeni članki?

Mesec dni preden so bili objavljeni članki v The Guardianu, je Clarke prejel bafto za izjemen prispevek k britanski kinematografiji, a so mu nagrado zaradi obtožb odvzeli, ostal pa je tudi brez članstva v Britanski filmski akademiji. Igralec je ostal tudi brez agencije, ki ga je zastopala, televizija Sky pa je odpovedala snemanje oddaje, v kateri bi moral nastopiti ob igralcu Ashleyju Waltersu.