Zakaj igralki Katherine Heigl ni žal, da je zapustila Hollywood?

Igralka Katherine Heigl je v nedavnem intervjuju za E! News pojasnila, zakaj ji ni žal, da je zapustila Hollywood in se z družino preselila v Utah. "Našla in ustvarila sem mir zase in za svojo družino. To mi je prineslo toliko veselja in zadovoljstva, jasnosti in prizemljenosti."

46-letna igralka, ki je zaigrala v številnih filmih, je sicer priznala, da je v svojo odločitev na trenutke podvomila, vendar se je nato odločila, da se bo osredotočila na to, kar je najboljše zanjo in njeno družino. "Včasih se sprašujem, ali bi morala ostati v igri, ali bi morala biti bolj ambiciozna, a mislim, da si tega res ne želim. In če si tega ne želiš, potem tega ne počni, samo zato, ker misliš, da bi to moral početi, ali zato, ker to družba pričakuje od tebe."

Odhod iz Los Angelesa je prav tako okrepil njen zakon."Zame je preprosto postal, še posebej v tem svetu, ki smo si ga ustvarili v Utahu, tako zelo moja oseba. Tudi na začetku je bil kot varno pristanišče, nekdo, na katerega sem se lahko resnično zanesla."

In čeprav je hvaležna za leta, ki jih je preživela v Hollywoodu, je zvezdnica poudarila, da svoje odločitve ne bi spremenila. "Resnično sem srečna in zadovoljna ter zelo hvaležna za leta, ki sem jih preživela v tem vrvežu. Moji otroci so bili mlajši in čeprav bom vedno obžalovala toliko časa, ki sem ga zamudila z njimi, ko sem se ukvarjala s kariero, ko sem delala, sem hvaležna, da sem zdaj tukaj."