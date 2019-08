Zakaj ima Meghan Markle v javnosti vedno isto držo?

Meghan Markle se zaveda, da je v javnosti vedno pod drobnogledom in je zato ves čas primerno urejena in pozorna na svojo držo. V zadnjem času pa so se pojavila ugibanja, zakaj ima roke pred seboj vedno sklenjene in strokovnjakinja za govorico telesa je tako razkrila, kakšen pomen stoji za tem.

Meghan Markle je svoje igralsko življenje zamenjala za kraljevo, vendar še vedno velik del njenega življenja predstavljajo objektivi kamer in fotoaparatov. V javnosti je omenjena vsaka njena obleka, gesta in drža, zato mora paziti, da je vedno videti urejena in zbrana. Strokovnakinja za govorico telesa, Blanca Cobb, je za tuje medije razkrila, da se je Meghan po vsej verjetnosti naučila drže, v kateri jo najpogosteje vidimo. Opozorila je, da ima vojvodinja Sussekška roke vedno sklenjene pred seboj, dlani pa ima obrnjene navzgor. Kate Middleton in Meghan Markle v svojih značilnih držah. FOTO: Profimedia Blanca je pojasnila: "Takšna naučena drža ima v ozadju kar nekaj pomena. Je kot neviden ščit oziroma prepreka, ki jo sčiti." Strokovnjakinja je dodala, da ima roke sklenjene, ker ji je tako najbolj udobno, še posebej, ko je v javnosti. Cobbova je prepričana, da se je Meghan te drže naučila, da ji ne bi roke "plapolale v vetru" ali pa pristale v žepih. Pomagali so ji strokovnjaki in Kate Middleton Z držo so ji pomagali strokovnjaki, po vsej verjetnosti pa ji je svetovala tudi Kate Middleton, saj ima tudi ona v javnosti specifično držo, pravi Blanca. Tudi Kate pogosto drži roke pred seboj, vendar ima eno dlan nad drugo ali pa v rokah drži torbico. Torbice naj bi bile pomemben pripomoček žensk iz kraljevih družin, saj se z njimi lažje izognejo rokovanju. Kraljica Elizabeta II. pa z različnimi prijemi torbice svojim uslužbencem posreduje sporočila. Kraljica Elizabeta II. z različnimi prijemi torbice svojim uslužbencem posreduje sporočila. FOTO: Profimedia