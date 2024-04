Zakaj ima Sarah Jessica Parker doma vedno zaloge sladkarij?

Igralka Sarah Jessica Parker je v nedavni epizodi podkasta Ruthie's Table 4 ponudila redek vpogled v svoje družinsko življenje in spregovorila o vzgoji svojih mladih hčerk dvojčic. Pojasnila je, da ko pride do hrane, ne želi, da bi njeni hčerki sledili njenim stopinjam. Še več, dvojčici Tabitho in Marion je od malih nog namenoma spodbujala, da imata boljši odnos do prehranjevanja, kot ga je imela med odraščanjem sama.

"Ko sem dekleti dobila, nisem želela, da bi imeli do hrane slab odnos in da bi nanjo gledali kot na sovražnika," je pojasnila zvezdnica serije Seks v mestu. V nadaljevanju je razkrila, da je sama s hrano v mladosti imela kompleksen odnos ter da ni smela uživati sladkorja ali čokolade ali piškotov. Zaradi tega je skupaj s svojimi sorojenci nakupila "tovor tort in piškotov", ko so se odselili.

Tega svojim 14-letnicam ne privošči, zato imajo doma vedno sladke zaloge, vse od piškotov in tort do preostalih sladkarij. Igralka meni, da to ustvarja boljši odnos, ki ga imajo njeni otroci do hrane. In ob tem je za zdravje njenih treh potomcev ne skrbi, saj se vsi ukvarjajo s športom.

Ob tem je zvezdnica razkrila še nekaj podrobnosti iz svojega zasebnega družinskega življenja. Tudi to, da oba s soprogom Matthewom Broderickom kuhata in to vsak dan. Poleg tega je skupna nedeljska večerja družinski ritual, ki ga nihče ne zamudi.