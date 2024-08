Zakaj je Američanka po zmagi na OI nosila tiaro?

Sydney McLaughlin-Levrone je v Parizu osvojila, po kar je prišla. V teku na 400 metrov z ovirami je ugnala konkurenco, osvojila zlato in ob tem še podrla svetovni rekord, katerega lastnica je bila prav ona sama. Ko je cilj pretekla s časom 50.37 sekund, je stekla k tribunam, kjer so jo čakali navdušeni navijači, med katerimi so bili tudi njeni družinski člani.

Nekaj trenutkov kasneje je njeno glavo že krasila zlata tiara, marsikateri gledalec pa se je vprašal, zakaj jo nosi in kje jo je dobila. Športnica je reviji People zaupala, da ji je tiaro podarila njena svakinja:"Že pred meseci mi je dejala, da jo bo prinesla in zdelo se mi je zelo simpatično in zabavno. Dejala je, da me bo okronala," je povedala simpatična športnica in pojasnila, zakaj ima na glavi tiaro.

Medalja Sydney McLaughlin-Levrone je bila že stota medalja za reprezentanco Združenih držav Amerike na teh olimpijskih igrah in zagotovo ne zadnja, saj nas do zaključka tekmovanja čaka še nekaj obračunov, kjer Američani veljajo za favorite. "(Zmago) bom proslavila z dobro hrano," je atletinja še zaupala reviji in v smehu priznala, da je na vrhu seznama prav hamburger s sirom.