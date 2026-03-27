Tuja scena

Zakaj je Antonio Banderas leta 2017 zapustil Hollywood?

Los Angeles, 27. 03. 2026 18.28

Avtor:
K.Z.
Antonio Banderas

Igralec Antonio Banderas se je pred skoraj desetletjem odpovedal luksuznemu življenju v Hollywoodu in tega ne obžaluje. 65-letnik se je leta 2017 zaradi skoraj usodnega srčnega napada preselil nazaj v rodno Malago, zdravstveni preplah pa je spremenil njegov pogled na svet.

Antonio Banderas, zvezdnik filmov Desperado in Zorro, se je leta 2017 iz Hollywooda preselil nazaj v Španijo, razlog pa je bil skoraj usodni srčni zastoj, ki ga je zelo prestrašil. O selitvi in zdravstvenem stanju je spregovoril v nedavnem intervjuju za Times, kjer je priznal, da je prav zdravstveni preplah bil povod za njegovo selitev.

Antonio Banderas je leta 2017 Hollywood zamenjal za rodno Malago.
Antonio Banderas je leta 2017 Hollywood zamenjal za rodno Malago.
"To je bilo zelo resno opozorilo. Spremenilo je moj pogled na življenje," je dejal zvezdnik, ki je pred selitvijo živel razpet med ZDA in Združenim kraljestvom, kjer je imel dvorec v okrožju Surrey. Banderasa je srčni zastoj tako prestrašil, da je prenehal kaditi, prodal zasebno letalo in se preselil v Malago, kjer je kupil gledališče.

"Ko sem se spogledal s smrtjo, sem se zavedal, da sem v resnici gledališki igralec," je dejal v intervjuju. Zvezdnik zdaj živi v stanovanju, ki ga deli z dolgoletno partnerko Nicole Kimpel, v lasti pa ima tudi več restavracij. Njegova največja strast pa je neprofitno gledališče. "Še nikoli nisem bil tako srečen," je priznal.

Preberi še Poročila se je hči Antonia Banderasa in Melanie Griffith

Igralec se je ob tem spomnil tudi časov, ko je zaslovel v Hollywoodu, in priznal, da je bil zaradi slabšega znanja angleščine na začetku zelo negotov, a je tudi to po poroki z Melanie Griffith izginilo. Par se je sicer leta 2015 po 18 letih zakona razšel. Prav zaradi jezika so mu najprej pripadle vloge zlobnežev, a je s filmom Zorro leta 1998 dokazal, da je vsestranski igralec. Še bolj pomembna pa se mu zdi vloga Obutega mačka, ki je namenjen tudi otrokom. "Otroci vidijo mačka, ki ima španski, celo andaluzijski naglas in je dober lik," je povedal za Times.

Decembra 2022 je za Page Six dejal, da je bil srčni zastoj ena najboljših stvari, ki se mu je zgodila, saj je takrat spoznal, da je veliko stvari, s katerimi se je prej obremenjeval, nepomembnih.

Razlagalnik

Srčni zastoj, ki ga je Antonio Banderas doživel leta 2017, je bil resen zdravstveni dogodek, ki je vključeval nenadno prekinitev delovanja srca. V takšnih primerih srce preneha utripati, kar povzroči takojšnjo izgubo zavesti in prenehanje dihanja. Če oseba ne dobi takojšnje medicinske pomoči, vključno s kardiopulmonalno reanimacijo (KPR) in defibrilacijo, je lahko ta dogodek usoden. Banderasov izkušnja je bila dovolj resna, da je vplivala na njegovo dojemanje življenja in ga spodbudila k pomembnim spremembam v življenjskem slogu.

Nicole Kimpel je nemška poslovna ženska in partnerka Antonia Banderasa. Spoznala sta se leta 2014 na filmskem festivalu v Cannesu. Kimplova je znana po svojem delu v modni industriji in kot soustanoviteljica podjetja, ki se ukvarja z oblikovanjem in prodajo modnih dodatkov. Skupaj z Banderasom sodeluje tudi pri njegovih neprofitnih projektih, vključno z gledališčem.

Po vrnitvi v Malago in ustanovitvi lastnega neprofitnega gledališča Teatro del Soho, je Antonio Banderas postal pomembna osebnost v španski kinematografiji in gledališki produkciji. Njegovo gledališče gosti tako domače kot mednarodne produkcije, s čimer obogati kulturno ponudbo regije. Poleg tega Banderas s svojim vplivom in izkušnjami spodbuja mlade talente in sodeluje pri projektih, ki promovirajo špansko kulturo doma in v tujini. Njegova vrnitev v Španijo je prinesla nov zagon lokalni filmski in gledališki sceni.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
bibaleze
Portal
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila, da je noseča
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Tako je videti Zala Djuric po porodu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
vizita
Portal
27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje
Kaj se v resnici zgodi s telesom, če jeste samo sadje?
Kaj se v resnici zgodi s telesom, če jeste samo sadje?
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
cekin
Portal
Kako proizvajalci omejujejo življenjsko dobo naprav?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
moskisvet
Portal
Zgodba, ki je razkrila globljo resnico o razpadajočem zakonu
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Cunami 'slopa' je tu
Cunami 'slopa' je tu
dominvrt
Portal
Deset otrok, en dom in nešteto težav
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
okusno
Portal
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
Preverite, koliko veste o hrani, ki jo jeste
voyo
Portal
Rocky 3
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615