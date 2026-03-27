Zakaj je Antonio Banderas leta 2017 zapustil Hollywood?

Antonio Banderas, zvezdnik filmov Desperado in Zorro, se je leta 2017 iz Hollywooda preselil nazaj v Španijo, razlog pa je bil skoraj usodni srčni zastoj, ki ga je zelo prestrašil. O selitvi in zdravstvenem stanju je spregovoril v nedavnem intervjuju za Times, kjer je priznal, da je prav zdravstveni preplah bil povod za njegovo selitev.

"To je bilo zelo resno opozorilo. Spremenilo je moj pogled na življenje," je dejal zvezdnik, ki je pred selitvijo živel razpet med ZDA in Združenim kraljestvom, kjer je imel dvorec v okrožju Surrey. Banderasa je srčni zastoj tako prestrašil, da je prenehal kaditi, prodal zasebno letalo in se preselil v Malago, kjer je kupil gledališče. "Ko sem se spogledal s smrtjo, sem se zavedal, da sem v resnici gledališki igralec," je dejal v intervjuju. Zvezdnik zdaj živi v stanovanju, ki ga deli z dolgoletno partnerko Nicole Kimpel, v lasti pa ima tudi več restavracij. Njegova največja strast pa je neprofitno gledališče. "Še nikoli nisem bil tako srečen," je priznal.

Igralec se je ob tem spomnil tudi časov, ko je zaslovel v Hollywoodu, in priznal, da je bil zaradi slabšega znanja angleščine na začetku zelo negotov, a je tudi to po poroki z Melanie Griffith izginilo. Par se je sicer leta 2015 po 18 letih zakona razšel. Prav zaradi jezika so mu najprej pripadle vloge zlobnežev, a je s filmom Zorro leta 1998 dokazal, da je vsestranski igralec. Še bolj pomembna pa se mu zdi vloga Obutega mačka, ki je namenjen tudi otrokom. "Otroci vidijo mačka, ki ima španski, celo andaluzijski naglas in je dober lik," je povedal za Times. Decembra 2022 je za Page Six dejal, da je bil srčni zastoj ena najboljših stvari, ki se mu je zgodila, saj je takrat spoznal, da je veliko stvari, s katerimi se je prej obremenjeval, nepomembnih.