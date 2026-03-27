Zakaj je Antonio Banderas leta 2017 zapustil Hollywood?

Antonio Banderas, zvezdnik filmov Desperado in Zorro, se je leta 2017 iz Hollywooda preselil nazaj v Španijo, razlog pa je bil skoraj usodni srčni zastoj, ki ga je zelo prestrašil. O selitvi in zdravstvenem stanju je spregovoril v nedavnem intervjuju za Times, kjer je priznal, da je prav zdravstveni preplah bil povod za njegovo selitev.
"To je bilo zelo resno opozorilo. Spremenilo je moj pogled na življenje," je dejal zvezdnik, ki je pred selitvijo živel razpet med ZDA in Združenim kraljestvom, kjer je imel dvorec v okrožju Surrey. Banderasa je srčni zastoj tako prestrašil, da je prenehal kaditi, prodal zasebno letalo in se preselil v Malago, kjer je kupil gledališče.
"Ko sem se spogledal s smrtjo, sem se zavedal, da sem v resnici gledališki igralec," je dejal v intervjuju. Zvezdnik zdaj živi v stanovanju, ki ga deli z dolgoletno partnerko Nicole Kimpel, v lasti pa ima tudi več restavracij. Njegova največja strast pa je neprofitno gledališče. "Še nikoli nisem bil tako srečen," je priznal.
Igralec se je ob tem spomnil tudi časov, ko je zaslovel v Hollywoodu, in priznal, da je bil zaradi slabšega znanja angleščine na začetku zelo negotov, a je tudi to po poroki z Melanie Griffith izginilo. Par se je sicer leta 2015 po 18 letih zakona razšel. Prav zaradi jezika so mu najprej pripadle vloge zlobnežev, a je s filmom Zorro leta 1998 dokazal, da je vsestranski igralec. Še bolj pomembna pa se mu zdi vloga Obutega mačka, ki je namenjen tudi otrokom. "Otroci vidijo mačka, ki ima španski, celo andaluzijski naglas in je dober lik," je povedal za Times.
Decembra 2022 je za Page Six dejal, da je bil srčni zastoj ena najboljših stvari, ki se mu je zgodila, saj je takrat spoznal, da je veliko stvari, s katerimi se je prej obremenjeval, nepomembnih.
Srčni zastoj, ki ga je Antonio Banderas doživel leta 2017, je bil resen zdravstveni dogodek, ki je vključeval nenadno prekinitev delovanja srca. V takšnih primerih srce preneha utripati, kar povzroči takojšnjo izgubo zavesti in prenehanje dihanja. Če oseba ne dobi takojšnje medicinske pomoči, vključno s kardiopulmonalno reanimacijo (KPR) in defibrilacijo, je lahko ta dogodek usoden. Banderasov izkušnja je bila dovolj resna, da je vplivala na njegovo dojemanje življenja in ga spodbudila k pomembnim spremembam v življenjskem slogu.
Nicole Kimpel je nemška poslovna ženska in partnerka Antonia Banderasa. Spoznala sta se leta 2014 na filmskem festivalu v Cannesu. Kimplova je znana po svojem delu v modni industriji in kot soustanoviteljica podjetja, ki se ukvarja z oblikovanjem in prodajo modnih dodatkov. Skupaj z Banderasom sodeluje tudi pri njegovih neprofitnih projektih, vključno z gledališčem.
Po vrnitvi v Malago in ustanovitvi lastnega neprofitnega gledališča Teatro del Soho, je Antonio Banderas postal pomembna osebnost v španski kinematografiji in gledališki produkciji. Njegovo gledališče gosti tako domače kot mednarodne produkcije, s čimer obogati kulturno ponudbo regije. Poleg tega Banderas s svojim vplivom in izkušnjami spodbuja mlade talente in sodeluje pri projektih, ki promovirajo špansko kulturo doma in v tujini. Njegova vrnitev v Španijo je prinesla nov zagon lokalni filmski in gledališki sceni.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.