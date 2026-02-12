Zakaj je Bad Bunny nosil dres s številko 64?

Nastop ob polčasu slovitega Super Bowla ni odlična priložnost le zato, da svetu predstaviš svojo glasbo, temveč da javnosti pošlješ tudi kakšno posebno sporočilo. Bad Bunny je to izkoristil. Čeprav so vsi pričakovali, da bo njegov nastop še bolj nazorno pokazal nestrinjanje s politiko Donalda Trumpa in kritike na račun agencije ICE, se to ni zgodilo.

Bad Bunny je nosil dres s številko 64. FOTO: Profimedia

A Portoričan je vseeno poskrbel za nekaj zgovornih gest. Del nastopa je nosil dres s številko 64 in številni so se spraševali, čemu prav ta številka. "Leto 1964 je bilo leto mojega pokojnega strica Cutita, brata moje mame," je povedal in dodal, da je bil prav stric tisti, ki ga je navdušil za NFL. "Odšel je v ZDA, da bi delal, ko je bil star 17 let, a se nikoli ni vrnil v Portoriko. Prišel je le konec januarja ali v začetku februarja, zato sem vedno gledal tekme z njim. Bil je velik oboževalec San Francisca 49ers, ekipe, na stadionu katere sem nastopil," je razkril za tuje medije.