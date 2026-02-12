Naslovnica
Tuja scena

Zakaj je Bad Bunny nosil dres s številko 64?

Santa Clara, 12. 02. 2026 07.00

Avtor:
K.A.
bad bunny

Spektakel, ki je številne navdušil, spet drugi pa ga iz protesta niso gledali. A Bad Bunny je priložnost nastopa ob polčasu finala Super Bowla izkoristil za jasna sporočila. Poleg predaje grammyja otroku, ki je spominjal na nesrečnega Liama, ki so ga agenti ICE pred kratkim odpeljali z dvorišča njegovega doma, je izbral tudi posebno opravo, s katero se je poklonil svoji družini.

Nastop ob polčasu slovitega Super Bowla ni odlična priložnost le zato, da svetu predstaviš svojo glasbo, temveč da javnosti pošlješ tudi kakšno posebno sporočilo. Bad Bunny je to izkoristil. Čeprav so vsi pričakovali, da bo njegov nastop še bolj nazorno pokazal nestrinjanje s politiko Donalda Trumpa in kritike na račun agencije ICE, se to ni zgodilo.

Bad Bunny je nosil dres s številko 64.
Bad Bunny je nosil dres s številko 64.
FOTO: Profimedia

A Portoričan je vseeno poskrbel za nekaj zgovornih gest. Del nastopa je nosil dres s številko 64 in številni so se spraševali, čemu prav ta številka. "Leto 1964 je bilo leto mojega pokojnega strica Cutita, brata moje mame," je povedal in dodal, da je bil prav stric tisti, ki ga je navdušil za NFL. "Odšel je v ZDA, da bi delal, ko je bil star 17 let, a se nikoli ni vrnil v Portoriko. Prišel je le konec januarja ali v začetku februarja, zato sem vedno gledal tekme z njim. Bil je velik oboževalec San Francisca 49ers, ekipe, na stadionu katere sem nastopil," je razkril za tuje medije.

Preberi še Bad Bunny pripravil latino spektakel, Trump: Nihče ne razume niti besede

Poleg številke so številni opazili tudi, da na hrbtu nosi priimek Ocasio, a ker je njegovo pravo ime Benito Antonio Martínez Ocasio, se to nikomur ni zdelo čudno. Kljub temu je zvezdnik poudaril, da je to storil kot poklon svoji mami. "Za Super Bowl sem izbral dres s priimkom Ocasio, saj je ta priimek nosil tako moj stric kot tudi moja mama. Vedno sem si želel strica odpeljati na ta dogodek, a je žal pred dvema letoma nenadoma umrl," je še povedal raper.

bad bunny poklon super bowl majica 64 stric družina

