Zakaj je bil Nick Jonas živčen pred poroko s Priyanko?

Poroke slavnih osebnosti so pogosto ovite v sijoč glamur in brezhibnost, a tudi zvezdnikom se lahko zgodi, da ne gre vse po načrtih. Nekaj živčnosti je na svoj poročni dan tako občutil tudi Nick Jonas. Ga je skrbelo, da bi se njegova draga pred oltarjem premislila? No, to zagotovo ne.

Nick Jonas in Priyanka Chopra sta se poročila leta 2018 v Indiji. FOTO: Profimedia

Priljubljeni pevec in Priyanka Chopra sta se poročila leta 2018 v Indiji, od koder prihaja slavna igralka. Poročne zaobljube sta si izmenjala kar dvakrat in se tako poklonila njenim koreninam in pokazala spoštovanje do obeh kultur. Sprva sta se drug drugemu zaobljubila s t. i. zahodno krščansko poroko in kasneje s tradicionalno hindujsko poroko, ki je znana po svoji bogati simboliki in razkošju. Čeprav sta se poročila decembra, pa je imel slavni 33-letnik ob tem prav zanimive skrbi. "Na svoji poroki sem bil živčen. Ni me skrbelo nič drugega, razen tega, da je bilo vroče," je zaupal v iskrenem pogovoru z Jayem Shettyjem v njegovi oddaji On Purpose in dodal: "Bal sem se, da se bom potil in da bom videti noro." Zvezdnik je za hindujski obred nosil turban in tradicionalni šervani, oblačila, ki slovijo kot izjemno topla.

Medtem ko bi večina pričakovala, da ga je skrbela njuna skupna prihodnost ali da bi se bal 'zapustiti' klub svobodnih, je s svojim odgovorom močno presenetil. Njegova skrb ga prikazuje kot popolnoma navadnega smrtnika, ki si želi le, da bi bil na svoji poroki videti kar se da dobro. Njegovo živčnost je zaznala tudi 43-letnica, ki je dejala, da svojega fanta še nikoli ni videla tako živčnega.

Leta 2022 sta s pomočjo nadomestne matere postala starša deklice Malti. FOTO: Instagram