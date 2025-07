Zakaj je bila hči Hulka Hogana izključena iz njegove oporoke?

Brooke Hogan, hči pokojnega rokoborca Hulka Hogana, naj ne bi bila del njegove oporoke, poročajo ameriški mediji, a naj se zaradi tega ne bi obremenjevala. Zvezdnica resničnostne oddaje Brooke Knows Best je po poročanju TMZ že leta 2023 zahtevala, da jo oče izključi iz oporoke, ker ni zaupala ljudem okoli njega in ni želela biti vključena v finančno zmešnjavo, ki naj bi sledila po njegovi smrti.