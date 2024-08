Zakaj je Blake Lively odeta v cvetlično modo?

V kinematografe po svetu je prispela romantična drama Konča se z nama (v izvirniku It Ends With Us ), ki jo je marsikateri oboževalec takšnega žanra težko pričakoval. Film je namreč posnet po istoimenski knjižni uspešnici, ki jo je prebralo veliko knjižnih moljev. Protagonistko zgodbe je v filmski različici zaigrala hollywoodska zvezdnica Blake Lively, ki med promocijsko turnejo ni pozabila na modo.

Za večerno gala premiero v Londonu je Blake Lively nosila s cvetjem posuto svetlikajočo se toaleto, delo modne oblikovalke Tamare Ralph. Med dnevnimi medijskimi obveznostmi na Otoku se je odločila za bel hlačni kostim z vezanim cvetjem, delo modne oblikovalke Stelle McCartney. Po ulici se je sprehodila v plašču znamke Burberry, ki ga je krasil cvetni vzorec.

Tudi na ulicah New Yorka ni razočarala. Pojavila se je namreč v več kreacijah, vse od krajših oblek do daljših toalet, manjkalo ni niti usnje. Rožni vzorci niso bili le na oblekah, temveč tudi na ostalih modnih dodatkih, kot so torbice, čevlji in nakit. Ni prvič, da je vsebina filma služila za navdih pri oblačilih za promocijo. Samo v bližnji preteklosti sta se za podobno potezo odločili igralki Zendaya med promocijo nadaljevanja filma Dune: Peščeni planet in Margot Robbie med promocijo filma Barbie.