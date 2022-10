Zakaj je Brad Pitt cel vikend preživel z dirkači Formule 1?

Igralec Brad Pitt se na vloge, ki jih igra, rad dobro pripravi. Če to pomeni, da je treba cel vikend preživeti v dirkaški garaži, bo to tudi storil. Igralec se je tako na nedavni dirki v ameriškem Austinu družil z dirkači Formule 1 in šefi več ekip. Govoril naj bi tudi z izvršnim direktorjem F1 Stefanom Domenicalijem in predsednikom COTA Bobbyjem Epsteinom .

Razlog Pittovega obiska na dirkališču Circuit of the Americas je bil službene narave, saj se igralec pripravlja na snemanje novega filma o Formuli 1 v produkciji Lewisa Hamiltona . Da bodo film snemali v drugi polovici leta 2023 med dirkalnimi vikendi, je potrdil tudi Domenicali.

Zvezdniku sta se na dirki za VN ZDA Formule 1 pridružila tudi producent filma Top Gun: Maverick Jerry Bruckheimer in režiser Joseph Kosinski, skupaj z izvršnim direktorjem Appla Timom Cookom, glasbenikom Pharrellom Williamsom in šefom Mercedesa Totom Wolffom pa so si privoščili kosilo.

Poleg Pitta so bili na dirkališču opaženi tudi košarkar Shaquille O'Neal, igralec Adrian Grenier, pevec Ed Sheeran in člani skupine Green Day, ki so si dirko ogledali od blizu. Med slavnimi gosti so bili še pevka Madison Beer s svojima nekdanjima fantoma, Brooklynom Beckhamom in Zackom Bia, teniška igralka Serena Williams, manekenka Ashley Graham, igralka Chloë Grace Moretz in še nekaj drugih, ki so uživali v dirkaškem vikendu.