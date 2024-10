Zakaj je Diddy nehal vabiti princa Harryja in Williama na zabave?

Ob aretaciji razvpitega Diddyja in razkritju njegovih številnih 'seksualnih' skrivnosti, so se začele tresti hlače številnim zvezdnikom svetovnega kova. Mnogi od njih so bili namreč vsaj enkrat, nekateri celo večkrat gostje njegovih škandaloznih zabav, zato jih sedaj skrbi, da bi pristali v istem košu kot nekoč priljubljeni glasbeni mogotec. Med povabljenci sta bila nekaj let tudi princa William in Harry, nato pa ju je raper nehal vabiti.