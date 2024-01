Zakaj je Halle Bailey kljub govoricam skrivala nosečnost?

Halle Bailey je kljub temu, da je znana hollywoodska igralka, uspelo vse do poroda skrivati svojo nosečnost. Zdaj je 23-letnica na enem od družbenih omrežij razkrila, zakaj se je odločila, da novice o prihajajočem naraščaju ne bo delila z javnostjo. "Nosečnost sem želela preživeti lepo, zasebno in zdravo," je dejala.

Zvezdnica se je v nosečnosti večkrat udeležila kakšnega dogodka, svoj trebušček pa vedno skrivala za širokimi oblačili. Kljub temu so številni oboževalci že septembra 2023, ko se je udeležila podelitve glasbenih nagrad, namigovali na to, da pod njenim srcem raste novo življenje, a se igralka na to ni odzvala.

Kot je priznala, je bilo zanjo to vseeno nekoliko stresno. "Iskreno povedano, izogibala sem se vsem družbenim medijem. Resnično sem poskušala ostati pri zdravi pameti in vem, da je bilo veliko ljudi, ki so komentirali, da me poznajo in vedo, kaj se dogaja," je razkrila in se zahvalila vsem oboževalcem, ki so bili prijazni in razumevajoči.