Zakaj je Hugh Hefner dekletom prepovedal nošenje rdeče šminke?

Nekdanje dekle ustanovitelja Playboya Holly Madison je razkrilo še eno v nizu nenavadnih in strogo nadzorovanih pravil, ki jih je Hugh Hefner vsiljeval svojim dekletom, medtem ko so z njim živela v znamenitem dvorcu v Kaliforniji. Kot je dejala 45-letnica, je imel Hefner posebno 'težavo' z eno najbolj klasičnih stvari v kozmetični torbici – rdečo šminko.

Holly Madison, nekdanje dekle ustanovitelja Playboya Hugha Hefnerja, je v podkastu Ahead of the Curve razkrila, zakaj je bila rdeča šminka v Playboyevem dvorcu prepovedana. 45-letnica je dejala, da je Hefner ni maral, ker je menil, da je primernejša za starejše ženske, kar pa tako imenovane zajčice niso bile.

Holly Madison in Hugh Hefner junija 2007 FOTO: Profimedia icon-expand

"Mislim, da je bila to oblika nadzora," je dejala in opozorila, da so imela nova dekleta sprva več svobode, dokler Hefner ni prevzel popolnega nadzora nad njihovim videzom. "Ko sem prišla, sem nekajkrat šla ven z rdečo šminko in ni rekel ničesar," se je spominjala. "Z novimi dekleti so vedno bolje ravnali. Pozneje, ko sem bila njegovo glavno dekle in sem živela v njegovi sobi, se je počutil dovolj svobodnega, da je kričal name zaradi tega," je razkrila.

Kot je še dejala Holly, je Hefner menil, da rdeča šminka na ženskih ustnicah deluje zrelo in jo zato nosijo starejše ženske, kar pa se ni ujemalo z njegovo vizijo mlade, sveže in nedolžne estetike, katere videz je poskušal ustvariti in z dekleti vzdrževati od 50. let prejšnjega stoletja, ko je izdal Playboy.

"Bila sem pod ogromnim pritiskom, da sem bila videti kot druga dekleta," je rekla. "Zlomila sem se pod pritiskom – enkrat sem si ostrigla lase samo zato, da bi bila videti nekoliko drugače, on pa je popolnoma ponorel," je dodala.

O življenju v vili so govorile tudi druge ženske